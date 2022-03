Clemente Russo, chi è: età, moglie Laura Maddaloni, figli, carriera dell’ex pugile all’Isola dei Famosi 2022

Clemente Russo è un ex pugile italiano, tra i più apprezzati e famosi degli ultimi tempi. Campione del mondo dei dilettanti, vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012, è nato a Caserta e ha 39 anni. Parallelamente alla sua carriera di sportivo, ha coltivato anche quella di personaggio televisivo, partecipando a diversi reality show. Nel 2022 torna sul piccolo schermo come naufrago dell‘Isola dei Famosi 2022. Ma chi è Clemente Russo? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Clemente Russo? Età, carriera, Isola dei Famosi

Clemente Russo è nato a Caserta il 27 luglio del 1982 sotto il segno zodiacale del Leone. Ad oggi ha dunque 39 anni. Figlio di un operaio e di una casalinga, è cresciuto a Marcianise, dove si è avvicinato alla boxe quasi per caso. Nel tempo è diventato uno dei pugili italiani più forti e apprezzati di sempre. È stato infatti campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 e vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Nel corso della sua carriera ha disputato più di 250 incontri, partecipato a quattro giochi olimpici, tre europei e cinque mondiali.

Dopo aver concluso la sua esperienza sul ring, si è dedicato a coltivare la sua carriera in televisione. Infatti, l’ex pugile ha preso parte ad alcuni reality televisivi come La Talpa e il Grande Fratello Vip oltre che aver partecipato come ospite in diversi varietà di successo. Nel 2021 poi, è entrato a far parte come inviato del programma tv, Le Iene. E nel 2022 sbarca come naufrago all’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi al quale partecipa in coppia con la moglie.

La vita privata dell’ex pugile: moglie e figlie di Clemente Russo

Clemente Russo è sposato con Laura Maddaloni, con la quale vive a Caserta. Nella sua città ha anche aperto una palestra che gestisce insieme proprio alla consorte. Con lei è convolato a nozze il 29 dicembre del 2008 e dalla loro unione sono nate 3 figlie: Rosy e le gemelle Jane e Janet, rispettivamente nel 2011 e nel 2013.

Chi è Laura Maddaloni?

Laura Maddaloni è una judoka ed è nata a Napoli l’11 aprile del 1980 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Pur essendo entrambi campani, pare che l’incontro con Clemente Russo sia avvenuto in Spagna nel 2005, quando erano impegnati in una competizione.