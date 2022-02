Chi è Claudio Santamaria, l’attore di “Lo chiamavano Jeeg Robot”

Claudio Santamaria è un famoso attore romano di 47 anni che da tempo domina la scena cinematografica italiana. In particolare, il pubblico lo ricorda per l’interpretazione nel film Lo chiamavano Jeeg Robot, per la quale Santamaria ha vinto il David di Donatello nel 2016. Ecco chi è Claudio Santamaria e cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Chi è Claudio Santamaria?

Claudio Santamaria Ferraro è nato a Roma il 22 luglio 1974, sotto il segno del Cancro. Oggi ha dunque 47 anni. Cresciuto nel quartiere di Prati, dopo il diploma si è subito dedicato al doppiaggio e alla recitazione. Ha infatti studiato Acting Training con Beatrice Bracco. Successivamente ha debuttato sul palcoscenico con La nostra città diretto da Stefano Molinari. In teatro ha recitato nella compagnia Area Teatro a fianco di Paola Cortellesi.

Al grande schermo è approdato con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, ma ha ottenuto la notorietà grazie ai film Ecco fatto, Almost Blue, L’ultimo Capodanno, L’assedio e L’ultimo bacio. Per quest’ultimo è stato candidato al David di Donatello. Nel corso del tempo l’attore ha ricoperto i ruoli più svariati, dando prova del suo grande talento. In particolare, si ricordano le sue interpretazioni in Romanzo criminale, Diaz – Don’t clean up this blood, Lo chiamavano Jeeg Robot.

Ha recitato inoltre nelle fiction Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Non è mai troppo tardi, É arrivata la felicità. Accanto alla carriera di attore ha coltivato anche quella di doppiatore. Ha infatti prosato la voce a Christian Bale nei film Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Di recente ha recitato nel film di Gabriele Muccino Gli anni più belli.

L’ex compagna dell’attore e la prima figlia

In passato Santamaria è stato legato a una donna di nome Delfina Delettrez Fendi. Si tratta dell’erede di uno dei più grandi marchi del made in Italy: Fendi. Dal loro amore è nata Emma nel 2007. All’epoca Delfina Fendi aveva solo 20 anni.

Il matrimonio con Francesca Barra

Nel 2018, Santamaria si è sposato con la giornalista Francesca Barra. Il matrimonio si è svolto a Policoro in Basilicata, la città di lei. Qualche anno fa, l’attore ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair di aver attraversato un momento difficile con la moglie, per via di un aborto. “Avrei voluto un figlio con Francesca da subito. Abbiamo avuto una grande sfortuna e ora una grande fortuna”, riferendosi all’imminente arrivo del primo figlio con Francesca Barra.