Chi è Claudio Amendola: moglie, figli, infarto

Claudio Amendola è un attore romano di 59 anni, molto famoso in Italia per aver recitato in numerosissimi film. Ha raggiunto la celebrità con la fiction Mediaset I Cesaroni, nella quale ha lavorato al fianco di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Antonello Fassari. Nel 2018 è tornato sul piccolo schermo per la serie di Marco Pontecorvo Nero a metà, mentre nel 2022 esce su Prime Video il suo terzo film da regista: la black comedy I cassamortari. Ma chi è Claudio Amendola? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Claudio Amendola?

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio 1963, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Come attore, ha raggiunto la popolarità grazie alla fiction Mediaset I Cesaroni. Ma ha anche recitato in altre serie molto note, come Nero a metà, Tutti per Bruno, Suburra. Al cinema ha invece lavorato a fianco di celebri registi, come Dino Risi in Mery per sempre e Paolo Virizì, con Caterina va in città. Nel 2022 sbarca su Prime Video con il suo terzo film da regista: I cassamortari.

La vita privata dell’attore

Claudio Amendola dal 1983 al 1997 è stato sposato con Marina Grande, doppiatrice di fama internazionale. Dall’unione dei due giovanissimi personaggi sono nate Alessia, nel 1984, e Giulia nel 1989. “È stato bello essere papà così giovane” -ha raccontato Amendola in un’intervista- “Perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che, nonostante fosse diciassettenne all’epoca, era già pronta per esserlo. Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze, la fortuna di avere una madre da una famiglia matriarcale”.

Successivamente però l’unione si è rotta, anche se i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti. Così Claudio Amendola si è avvicinato all’attrice Francesca Neri, con la quale è convolato a nozze l’11 settembre 2010 con una cerimonia a New York. È lei la madre del figlio più piccolo dell’attore e regista romano, Rocco, nato nel 1999.

L’infarto nel 2017

Nel 2017 Claudio Amendola ha rischiato la vita a causa di un grave infarto. Arrivato in ospedale grazie all’aiuto della moglie, è riuscito a rimettersi dopo qualche giorno di ricovero. “All’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai.” -ha dichiarato Amendola nel 2018, ospite a Verissimo– “È stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne“.