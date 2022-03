Chi è Ciro Ferrara, l’ex calciatore che partecipa a Pechino Express

Ciro Ferrara è un ex calciatore di 55 anni, noto per essere stato uno dei difensori più importanti della Nazionale Italiana, della Juventus e del Napoli. Oggi è un allenatore e commentatore sportivo. Ha lavorato, infatti, per diversi emittenti televisive come Premium Sport e ha collaborato anche con DAZN. È opinionista di Tiki Taka e ha anche una pizzeria napoletana a Torino, chiamata “da Ciro”. Nel 2022 inoltre prende parte a Pechino Express, show condotto da Costantino della Gherardesca. Ecco chi è Ciro Ferrara e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Ciro Ferrara? La carriera da calciatore

Ciro Ferrara è nato l’11 febbraio 1967, sotto il segno dell’Acquario, a Posillipo (in provincia di Napoli). Oggi ha dunque 55 anni, è altro 180 centimetri e pesa 75 kg. È cresciuto con i due fratelli Vincenzo e Fabrizio e la sorella Emma, con la madre, casalinga, e il padre che svolgeva il mestiere di tecnico ortopedico. Da sempre amante del calcio, ha dovuto sulle prime rinunciare al suo sogno, poiché non appoggiato dalla famiglia. Dopo il diploma in ragioneria, infatti, ha cominciato il percorso per diventare insegnante di educazione fisica. Ciro Ferrara, inoltre, in gioventù ha sofferto della sindrome di Osgood Shattler, che lo ha costretto in carrozzina per un periodo.

Nel frattempo però Ciro Ferrara giocava nelle giovanili di Salvator Rosa da quando aveva 14 anni. Successivamente si è trasferito alla Grumese, finché non è stato notato dagli osservatori del Napoli, che l’hanno aggiunto agli Allievi A del club partenopeo. Nel 1984 è entrato a far parte della prima squadra degli azzurri dove ha debuttato, diventandone un simbolo per ben 10 stagioni, portando a casa diversi trofei. Ha esordito in Serie A contro la Juventus, squadra dove poi si è trasferito nell’estate del 1994 fino al 2005, e dove ha ritrovato Marcello Lippi che già l’aveva allenato a Napoli.

I trofei

Durante la sua carriera Ciro Ferrara ha vinto: un campionato allievi nazionali con il Napoli, 7 Campionati in Serie A tra Napoli (2) e Juventus (5 più quelli revocati), 2 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane (con i due club), 1 Coppa Uefa (con il Napoli),

Solo con la Juventus invece: 1 Champions League, 1 Coppa intercontinentale, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa Interrotto UEFA. Non mancano poi anche premi individuali, tra cui quello dedicato a Gaetano Scirea nel 2003 (giusto per citarne uno) e due onorificenze.

Dopo il calcio

Una volta abbandonata la carriera di calciatore, l’ex giocatore ha preso il patentino di allenatore. Anche in questo settore si è distinto. Infatti, da collaboratore tecnico è stato la guida dell’Italia dal 2005 al 2009 e ha trionfato ai mondiali del 2006 con la Nazionale. Dal 2009 al 2010 per una stagione è tornato a casa, alla Juventus, per poi firmare il contratto per due anni come CT dell’Italia Under 21. Nel 2012 è stato la guida della Sampdoria, mentre dal 2016 al 2017 è stato allenatore della squadra cinese, Wuhan Zall.

Nel frattempo l’ex calciatore ha coltivato una carriera in televisione, in qualità di commentatore sportivo e opinionista. Ha infatti lavorato per Premium Sport, Dazn, e per Tiki Taka. Ma non è tutto, perché Ciro Ferrara si è dedicato anche alla beneficienza, e insieme a Fabio Cannavaro ha dato origine alla Fondazione Cannavaro-Ferrara, che si occupa di alcuni bambini che vivono nella periferia di Napoli.

Nel 2020 ha scritto un libro, dal titolo Ho visto Diego: E dico ‘o vero, scritto in occasione del 60 anni del campione argentino Diego Armando Maradona.

La vita privata dell’allenatore

Della vita privata di Ciro Ferrara non si sa molto. È noto che il calciatore fino al 2017 è stato sposato con Paola Pallonetto, con la quale ha dato al mondo tre figli: Benedetta, Paolo e Giovambattista.