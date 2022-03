Chi è Checco Zalone: moglie, patrimonio, film del regista pugliese

Checco Zalone è un famoso attore italiano di 43 anni, originario di Capurso (Bari). Acclamato dal pubblico nostrano per le sue gag comiche, è anche conosciuto per aver girato numerosi film che hanno segnato i record ai botteghini italiani. Ma chi è Checco Zalone? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Checco Zalone: età, studi, dove è nato

Checco Zalone è lo pseudonimo di Luca Pasquale Medici. L’attore è nato a Capurso (Bari) il 3 giugno del 1977, sotto il segno dei Gemelli. Allo stato attuale Zalone ha dunque 43 anni, è alto 173 centimetri per un peso forma che si attesta attorno ai 68 chili.

La sua formazione è cominciata al liceo scientifico, dove Checco ha conseguito il diploma. Successivamente, si è iscritto presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, laureandosi in giurisprudenza per poi provare i concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini, venendo tuttavia respinto.

Chi è la moglie di Checco Zalone

Checco Zalone è sposato con Mariangela Eboli, sua manager, da quindici anni. I due si sono conosciuti nell’estate del 2006, mentre lei lavorava come animatrice: “Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”, ha raccontato l’attore.

Dall’unione sono inoltre nate le figlie Gaia e Greta, rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Mariangela Eboli è amministratrice unica della Mzl Srl, ossia l’impresa fondata dal compagno Luca Medici.

L’origine del nome d’arte

Lo pseudonimo Checco Zalone, in dialetto barese, ricorda l’espressione “che cozzalone!”, il cui equivalente e ben più noto significato, tratto dall’espressione barese, significherebbe “che tamarro!”.

Il patrimonio e i premi del regista

Checco Zalone grazie ai suoi film, veri successi al botteghino, ha raccolto una vera fortuna. Si pensi che con Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, Quo Vado e Tolo Tolo, il regista ha fatto 221 milioni di euro, di cui però ha incasso il 10%. Motivo per cui il suo patrimonio dovrebbe assestarsi almeno attorno ai 15 milioni di euro. Inoltre, il film Tolo Tolo si è aggiudicato il David dello Spettatore della 66° edizione dei Premi David di Donatello. Il film si è distinto per numero di ingressi paganti fra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021 con un totale di 6.674.622 spettatori per un incasso di circa 46 milioni di euro.