Chi è Carolina Rey, da Rai Gulp a Un Medico in famiglia

Chi è Carolina Rey è una conduttrice televisiva di 30 anni, nota al pubblico per la sua presenza a Rai Gulp. Inoltre, durante la sua carriera, si è dedicata anche alla recitazione. È comparsa in numerosi film e fiction di successo, come Un medico in famiglia e Compromessi sposi. Ultimamente si è fatta conoscere anche nel programma Tale e Quale Show. Ma chi è Carolina Rey? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Carolina Rey: età e carriera

Carolina Rey è nata a Roma il 7 Ottobre del 1991, sotto il segno della Bilancia. Ad oggi ha dunque 30 anni. Fin da piccola dotata di velleità artistiche, a soli 12 anni ha iniziato a frequentare un laboratorio di musical, durante il quale si è appassionata alla danza e ha affinato le proprie abilità canore. Nel frattempo ha debuttato in televisione, partecipando al programma televisivo “Piccole canaglie” in onda su canale 5, condotto da Simona Ventura e Pino Insegno. Successivamente, dopo alcune piccole esperienze lavorative, è tornata sul piccolo schermo, in particolare su Rai Gulp.

Da allora ha fatto molta strada. Nel 2006 ha partecipato alla trasmissione “Cominciamo bene” di casa Rai nelle vesti di opinionista. Poi ha interpretando il ruolo di “Micòl” nella rappresentazione teatrale de “Il giardino dei Finzi-Contini“ al Festival del cinema di Roma. Nel 2009 è entrata a far parte come elemento fisso nel cast di “Festa italiana” in onda su Rai1 come cantante, mentre nel 2011 è arrivata la svolta per la sua carriera. Carolina ha avuto l’occasione di recitare in una delle fiction più amate dagli italiani, ovvero “Un medico in Famiglia”. Successivamente è diventa la conduttrice del Tiggì Gulp, per poi iniziare a collaborare con il Telefono Azzurro. Nel 2014 è infine tornata a vestire i panni di conduttrice, presentando il programma La Tv ribelle, sempre in onda su Rai Gulp.

Intanto però ha continuato a coltivare il suo talento musicale. Nel 2019 Carolina Rey ha inciso e scritto il brano Compromessi sposi, per l’omonimo film di Francesco Miccichè nel quale la stessa Carolina ha interpretato un ruolo affiancando Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. A Marzo 2020 ha condotto su Sky Arte lo speciale “Ulisse, l’arte e il mito”, mentre nel 2021 è stata concorrente del Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

La vita privata della conduttrice

In una intervista Carolina Rey ha dichiarato che l’amore della sua vita è Roberto Cipullo, produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni, dal quale ha avuto anche un figlio. Attualmente i due convivono a Roma.