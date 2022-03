Chi è Carlotta Natoli, l’attrice delle fiction Rai che ha esordito a 8 anni

Carlotta Natoli è un’attrice romana molto nota nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Figlia dell’attore e regista Piero Natoli, fin da piccolissima ha coltivato la passione per la recitazione, esordendo ad appena 8 anni insieme al papà nel film Con…fusione! Ma la sua fama la deve alle fiction televisive. È legata da ben 13 anni al collega Thomas Trabacchi, con il quale ha dato al mondo un figlio. Ecco chi è Carlotta Natoli e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Carlotta Natoli: quando e dove è nata

Carlotta Natoli è nata a Roma il 19 maggio 1971 in una famiglia di artisti. Il padre è infatti Piero Natoli, noto attore e regista che ha trasmesso alla figlia la passione per la recitazione. Insieme a lui Carlotta ha esordito ad appena 8 anni, recitando nel film del 1980 Con…fusione!. Successivamente si è dedicata alla sua formazione di attrice, studiando con Susa Strasberg, Marylin Fried e Geraldine Baron. E poi si è lanciata nel mondo della recitazione, riuscendo ben presto a collaborare con importanti registi e attori. Si ricordano il sodalizio con Michele Placido, che l’ha voluta nel film Le amiche del cuore, ma anche le sue performances nelle pellicole Zero in condotta del 2001 e Diciotto anni dopo, esordio alla regia di Edoardo Leo.

Per L’Estate di Bobby Charlton di Massimo Guglielmi nel 1996 è stata inoltre candidata al Nastro d’argento come Migliore Attrice Non Protagonista. Carlotta Natoli però è diventata famosa soprattutto grazie alla televisione. Ha preso parte a diverse fiction di successo come Compagni di scuola, Una donna per amico, Distretto di polizia, Cuore contro cuore, Tutti pazzi per amore e Laura Muscardin, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, Braccialetti Rossi.

Chi è il marito dell’attrice?

Carlotta Natoli è legata da ben 13 anni all’attore Thomas Trabacchi. Con lui, classe ’65, ha dato alla luce il figlio Theo, di 9 anni, che Carolotta definisce una persona curiosa e sveglia, poco amante dei cellulari.

Inoltre i due partner hanno ha condiviso il set nella fiction Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? e hanno recitato insieme anche nel film Amori che non sanno stare al mondo. L’attrice crede profondamente nell’amore e in un’intervista al settimanale Vero Tv ha dichiarato di tifare per la resistenza, anche quando ci sono momenti difficili.