Chi è Bugo, il cantante in gara a Pechino Express

Bugo è un cantante di 48 anni di Milano. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, nel quale, nel 2020, è stato coinvolto suo malgrado in un siparietto creato dal collega Morgan. Nel 2022 partecipa a Pechino Express, in coppia Cristian Dondi. Ma chi è Bugo e cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Bugo?

Bugo, all’anagrafe Cristian Bugatti, è nato a Rho (Milano) il 2 agosto del 1973. È dunque del segno del Leone e oggi ha 48 anni. Ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a Cerano, nella provincia di Novara. Fin da bambino ribelle e in conflitto con gli insegnanti a scuola, si è appassionato alla poesia e alla musica, prendendo come idolo Arthur Rimbaud.

La carriera del cantante

I primi passi nel mondo della musica Bugo li ha mossi in qualità di batterista, attività che ha dovuto interrompere a causa del servizio militare. Durante quegli anni di leva tuttavia ha imparato a suonare la chitarra e ha scritto le sue prime canzoni. Dunque, tornato a Milano, ha fondato nel 1994 i Quaxo, un gruppo ispirato ai Nirvana.

Due anni dopo ha lasciato la band per dedicarsi all’attività di solista, arrivando a pubblicare nel 1999 il suo primo singolo: Questione di identità. Il suo primo album, alla fine del 2000, invece si chiama La prima gratta. Il successo lo ha ottenuto con il secondo disco, dal titolo Sentimento westernato. Due anni dopo ha firmato un contratto con Universal, pubblicando Dal locai al cisei. Bugo partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con Cristian Dondi; i due sono Gli Indipendenti. Altri suoi brani sono:

Golia & Melchiorre

Sguardo Contemporaneo

Contatti

C’è crisi

Nuovi rimedi per la miopia

I miei occhi vedono

Carosello

Nessuna scala da salire

RockBugo

Chi è la moglie di Bugo?

Bugo è sposato dal 2011 con Elisabetta, una diplomatica. Il loro matrimonio è stato celebrato a New Delhi, in India, dove la coppia ha vissuto dal 2010 al 2014. Da qualche tempo sono tornati a Milano e hanno avuto un figlio.

Il siparietto al Festival di Sanremo con Morgan

Nel 2020 Bugo è stato protagonista – suo malgrado – di un siparietto creato dal suo collega Morgan, con il quale cantava in coppia al Festival di Sanremo. In quell’occasione Morgan ha mortificato il brano sul palco dell’Ariston, facendo infuriare Bugo che dunque ha lasciato la gara in diretta.