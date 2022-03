Chi è Bruno Fabbri, il medico sportivo in gara a Pechino Express

Bruno Fabbri è un medico dello sport ed ex insegnante di educazione musicale di 63 anni. Per decenni ha seguito la Nazionale Pugilistica Italiana ed è stato Direttore del Centro di Medicina dello Sport nel 1994. Nel 2022 approda in televisione nel programma Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca. Ma chi è Bruno Fabbri? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Bruno Fabbri?

Bruno Fabbri è nato a Mondavio, in provincia di Pesaro, il 17 settembre 1958. Oggi ha dunque 63 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Dopo il diploma al liceo classico, il futuro medico sportivo ha frequentato il Conservatorio Musicale Gioachino Rossini di Pesaro, che tuttavia ha abbandonato poco tempo dopo. Gli studi invece li terminerà presso il Conservatorio Pollini di Padova nel 2020.

Intanto nel 1977 si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, e nel 1983 si è laureato Successivamente nel 1988 si è specializzato in Medicina dello Sport sempre presso l’Università di Bologna. Nel 1994 è diventato Direttore del Centro di Medicina dello Sport di Padova. E l’anno successivo ha seguito il Master Internazionale in cardiologia applicato allo sport della scuola dello sport del CONI, per poi partecipare al Master Internazionale in Scienza della Alimentazione applicata allo sport istituito dalla scuola dello sport presso la Seconda Università di Napoli.

Ma non è tutto, perché nel ’99 si è specializzato in Idrologia Medica presso la Seconda Università di Napoli, mentre ha iniziato a collaborare con la rivista ITP International Tourist Press. A quel punto ha cominciato a lavorare come docente presso l’Istituto Alberghiero di Abano Terme e come docente a contratto presso la Seconda Università di Napoli.

Per di più Bruno Fabbri oggi è anche giornalista e scrittore. Nel 2000 ha pubblicato infatti il libro “Il sesso come sport. Guida pratica all’allenamento per i match più importanti della nostra vita”. Nel 2022 invece sbarca in televisione, prendendo parte alla trasmissione Pechino Express.

La vita privata del medico sportivo

Della vita privata di Bruno Fabbri non si hanno molte informazioni. Non si sa se il medico sportivo sia sposato o se abbia figli. È possibile però che con la sua partecipazione allo show condotto da Costantino della Gherardesca emergano nuovi dettagli.