Blind Isola dei famosi, chi è: età, vero nome, vita privata, difficile passato di droga, riscatto a X Factor

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è nato nel 2000 a Perugia (22 anni), ed è cresciuto nella periferia della città chiamata Ponte San Giovanni, che lui stesso ha definito un “postaccio”. Lì ha cominciato a frequentare cattive amicizie che, unite alla frustrazione derivante dalla sua situazione familiare, lo hanno condotto a compiere diverse attività illecite. I genitori, infatti, litigavano costantemente per via della scarse risorse economiche, e così il giovanissimo Blind a soli 15 anni è diventato dipendente dalla droga. Per riuscire a procurarsi le dosi ha compiuto furti e altri piccoli atti criminali, come lui stesso ha raccontato nel libro “Cicatrici”, uscito nel 2021 per Mondadori. Alla tenera età di 16 anni, Blind aveva già tre denunce a suo carico.

A salvarlo è stata la fidanzata Greta: “se non fosse stato per lei, chissà cosa sarebbe successo“, ha dichiarato in passato Blind, ma anche la musica. Infatti il giovane rapper è arrivato a X Factor 2020 “per riscattare me e la mia vita“. Il suo nome d’arte deriva dal fatto che, come ha dichiarato Blind, essere ciechi è importante per non guardare in faccia agli ostacoli e andare avanti nonostante le critiche.

Blind concorrente a L’Isola dei Famosi 2022

Blind nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi 2022. Il programma è condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Alvin e ha come opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il nuovo naufrago entra nella puntata del 25 marzo a L’Isola dei Famosi con il secondo gruppo.

La vita privata del rapper Blind

Blind è fidanzato con Greta, una ragazza alla quale è molto legato e alla quale deve il suo riscatto dalla droga. Inoltre, è anche molto voluto bene dal suo gruppo di amici, che lo sostengono nella sua passione: la musica. Proprio loro hanno fatto una colletta per aiutarlo a registrare il video della sua prima canzone.