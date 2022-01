Chi è Blanco, giovane cantautore italiano in gara al Festival di Sanremo 2022

Pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, Blanco è uno dei cantautori in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo: vediamo chi è in attesa di ascoltare, per la prima volta martedì 1° febbraio 2022, il suo brano Brividi.

Chi è Blanco

Pur avendo solo 18 anni, Blanco ha già all’attivo diverse esperienze nel mondo musicale che gli hanno permesso di riscuotere un grande successo negli ultimi due anni. Amante, sin da piccolo, di Lucio Battisti, Lucio Dalla, Pino Daniele e di gran parte del pop radiofonico, durante l’adolescenza si è avvicinato all’hip hop e nel 2020 ha pubblicato su SoundCloud l’EP Quarantine Paranoid.

Dopo averlo notato, la Universal Music gli ha proposto un contratto discografico. All’inizio del 2021 ha pubblicato La canzone nostra, un singolo realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo. Il brano ha riscosso un grande successo tanto da arrivare primo nella classifica dei singoli italiana e far vincere all’artista cinque dischi di platino per aver prodotto oltre 350.000 unità vendute.

Alla canzone ha fatto seguito l’uscita di Notti in bianco, giunta al secondo posto della Top Singoli della FIMI, e Paraocchi, presente nella top ten della hit parade. A consacrare definitivamente il suo successo è stato, nell’estate 2021, Mi fai impazzire. Dopo aver asceso la Top Singoli, il brano ha mantenuto il primo posto per otto settimane consecutive ed è stato certificato sestuplo platino con 420.000 unità.

Chi è Blanco: il disco d’esordio

Pochi mesi dopo, 10 settembre 2021, Blanco ha pubblicato il suo abum d’esordio Blu celeste contenente nove tracce inedite prodotte da Michelangelo e i singoli precedentemente pubblicati Notti in bianco, Ladro di fiori e Paraocchi.

Dopo aver debuttato al primo posto della classifica degli album italiana, la FMI l’ha certificato disco d’oro dopo una settimana, per aver totalizzato oltre 25 mila unità di vendita a livello nazionale, e disco di platino la settimana successiva. L’intera top ten è stata occupata dai suoi brani e nel novembre 2021 è stato estratto come singolo radiofonico Finché non mi seppelliscono.