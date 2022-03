Chi è Benedetta Porcaroli, l’attrice di Baby fidanzata con Scamarcio

Benedetta Porcaroli è un’attrice romana di 23 anni. È celebre al pubblico per aver recitato nel film Perfetti sconosciuti, e per la sua parte in Baby, con Alice Pagani, in onda su Netflix. Nonostante la giovane età, l’attrice si è affermata grazie ad alcune pellicole cinematografiche, guadagnandosi anche una candidatura al David di Donatello. Ma chi è Benedetta Porcaroli? E cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è Benedetta Porcaroli: età, biografia

Benedetta Porcaroli è nata a Roma l’11 giugno 1998 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Oggi ha dunque 23 anni, è alta 168 centimetri per un peso di 47 kg. Fin da bambina interessata al mondo dello spettacolo, ha cominciato a lavorare da giovanissima come modella, posando per shooting e servizi di moda.

Tuttavia, notata da un’agente cinematografica amica della madre, ha presto virato sul percorso della recitazione. A causa dei suoi impegni lavorativi, ha trascurato la scuola per dedicarsi a pieno alla sia carriera. Ha in principio fatto la modella, fin dall’età di 14 anni, per il marchio Subdued, per poi essere scelta per un ruolo in Tutto può succedere, serie televisiva con Alessandro Tiberi.

Successivamente, ha ottenuto un ruolo nel film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, che l’ha resa popolare. Benedetta Porcaroli nel 2018 ha interpretato di molte parti in film come: “Sconnessi” di Christian Marazziti, in “Quanto Basta” di Francesco Falaschi, in “Una vita spericolata” di Marco Ponti e in “Tutte le mie notti” di Manfredi Lucibello. A fine 2018 è arrivato un ruolo da protagonista al fianco di Alice Pagani e Anna Lou Castoldi in Baby in onda su Netflix.

Nel 2019 inoltre è stata scelta dai The Giornalisti con Tommaso Paradiso per interpetare il videoclip “Maradona y Pelé” e da Achille Lauro per il Videoclip di 19 Marzo. Nel 2020 è stata protagonista del film 18 Regali. Benedetta Porcaroli nel 2021 sta girando il film L’Ombra dei Giorno con Riccardo Scamarcio, per la regia di Giuseppe Piccioni. Bendetta Porcaroli è stata candidata a maggio 2021 per il David Di Donatello 2021 come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film 18 Regali con Vittoria Puccini. Sempre nel 2021 Benedetta Porcaroli ha recitato nel film La Scuola Cattolica anche questa volta con Riccardo Scamarcio e poi Jasmine Trinca, Valeria Golino e Ludovico Tersigni.

Il fidanzato dell’attrice: Riccardo Scamarcio

Nel settembre 2021, alcune voci lanciate da Dagospia hanno suggerito che l’attrice si fosse avvicinata al collega Riccardo Scamarcio. La relazione è così diventa ufficiale nel dicembre dello stesso anno, quando Porcaroli ha rivelato a Grazia di stare bene insieme con l’attore di Tre metri sopra il cielo.

I due si sarebbero conosciuti sul set del film La scuola cattolica, e poi si sarebbero innamorati su quello del film L’ombra del giorno. La coppia, in seguito, si è mostrata pubblicamente in diverse occasioni.