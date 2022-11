Chi è Bastian, il nuovo compagno di Ilary Blasi

Francesco Totti ha una nuova compagna, Noemi Bocchi, con cui già si parla di nozze (considerato l’anello mostrato al dito). I due non si nascondono più da tempo. La novità è che anche Ilary Blasi ha un nuovo partner: come svelato dal settimanale Chi, si tratta di un imprenditore tedesco di nome Bastian. I due sono stati fotografati insieme all’aeroporto di Zurigo.

Il fine settimana nell’hotel da 1.600 euro a notte

I due hanno trascorso un weekend romantico nel lussuoso The Dolder Grand, hotel cinque stelle da 1.600 euro a notte, dotato di centro benessere. Poi il bacio all’aeroporto di Zurigo, da dove lei sei è imbarcata per tornare a Roma dai figli, spiega il magazine diretto da Alfonso Signorini. «Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte», si può leggere sui profili social del settimanale. Si tratterebbe di una relazione nata da poco tempo, dato che solo nei giorni scorsi lei ha iniziato a seguirlo su Instagram. Ad ogni modo, come nel caso di Diletta Leotta , che ha iniziato una relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary Blasi ha scelto un partner proveniente dalla Germania.

Finora la conduttrice aveva mantenuto un basso profilo

Ilary Blasi e il tedesco Bastian si sono dunque rilassato in una spa proprio nei giorni in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi si divertivano nel deserto a bordo di un quad a Dubai, dopo il loro primo red carpet come coppia ai Globe Soccer Awards. Dopo la separazione, finora la conduttrice aveva mantenuto un profilo basso (al netto della storia dei Rolex), preferendo la compagnia dei figli. Queste prime foto con Bastian sembrano dare avvio a una nuova fase.