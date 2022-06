Chi è Basma Afzaal, la ragazza pakistana scomparsa a Padova

Sparita nel nulla dal 31 maggio 2022, la diciottenne pachistana Basma Afzaal sarebbe fuggita all’estero per evitare un matrimonio combinato pianificato dalla sua famiglia: vediamo chi è e cosa si sa della sua scomparsa.

Chi è Basma Afzaal

Studentessa di Galliera Veneta, comune in provincia di Padova, la giovane frequentava il centro di formazione professionale Lepido Rocco di Castelfranco Veneto. Di lei non si hanno più notizie dalla fine di maggio, quando un cugino l’ha notata per l’ultima volta e ha lanciato un appello su Facebook per ritrovarla. Queste le informazioni che ha fornito agli utenti: “Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche e una maglietta nera con una riga bianca Ha 18 anni, è alta all’incirca 155 cm, è di carnagione scura e di etnia pakistana”.

Il suo cellulare è spento da giorni ma il segnale porterebbe all’estero, forse in Francia. Gli investigatori ritengono infatti che Basma sia fuggita oltreconfine per evitare un matrimonio combinato e organizzato dalla sua famiglia e, forse, per raggiungere un ragazzo conosciuto in rete di cui si sarebbe invaghita. Le forze dell’ordine hanno anche ricevuto delle segnalazioni di presunti avvistamenti della 18enne (c’è chi dice di averla vista nella zona del Montello), ma non sarebbero ritenute credibili.

Le ipotesi sulla fuga all’estero

Secondo i Carabinieri di Padova, che stanno svolgendo le indagini per chiarire i contorni della scomparsa, la ragazza avrebbe pianificato la sua fuga. Nei giorni prima dell’allontanamento, non si era infatti recata a scuola ma in alcuni locali della zona, forse proprio per mettere a punto gli ultimi dettagli del piano. Una tesi, quella della pianificazione, che alcune fonti vicine alla giovane avrebbero confermato. Restano tuttavia ancora ignote le modalità con cui sarebbe avvenuto il viaggio e le persone a cui eventualmente si stia appoggiando, anche se ci sarebbe la certezza che la ragazza versi in buone condizioni di salute.