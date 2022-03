Chi è Barbora Bobulova, tra le protagoniste di “Studio Battaglia”: età, dove è nata, altezza, carriera, marito, figli

Barbora Bobulova è una celebre attrice di 47 anni. Nata in Slovacchia, si è dedicata al teatro e al cinema per quasi tutta la sua carriera, dove gli spettatori l’hanno apprezzata per le sue sempre credibili interpretazioni. Nel 2022 approda sul piccolo schermo con la serie di Rai 1 Studio Battaglia. Ma chi è Babrbora Bobulova? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Barbora Bobulova? Età, dove è nata, altezza

Barbora Bobulova è nata a Martin, in Slovacchia (all’epoca Cecoslovacchia), il 29 aprile 1974, sotto il segno del Toro. Ad oggi dunque ha 47 anni ed è alta 167 cm. Ha cominciato a lavorare come attrice da giovanissima, quando a soli 12 anni, nel 1986, ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo. Successivamente, ha imboccato il percorso teatrale, frequentando l’Alta scuola di arti musicali di Bratislava.

La carriera

Trasferitasi in Italia, nel 1996 per la prima volta ha preso parte a una produzione televisiva, recitando al fianco di Valerio Mastandrea nel film Infiltrato. L’anno successivo è stata diretta da Marco Bellocchio ne Il principe di Homburg mentre, tra il 1999 e il 2000, è comparsa in Padre Pio – Tra cielo e terra. Per un periodo ha fatto una esperienza professionale negli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa quando Bobulova ha fatto ritorno in Italia. Qui si è dedicata definitivamente alle produzioni cinematografiche e per il piccolo schermo. In particolare, nel 2004 ha recitato in La Spettatrice e Cuore Sacro. Proprio la sua interpretazione in questi due lungometraggi le sono valsi numerosi premi: il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro come miglior attrice.

Inoltre, è stata nel cast di film di grande successo come Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, Immaturi e il sequel Immaturi – Il viaggio. Ha poi interpretato Coco Chanel da giovane nell’omonima miniserie televisiva, andata in onda su Rai 1 nel 2008, mentre nel 2022 è tra le protagoniste di Studio Battaglia. La fiction è incentrata sulla vita di alcune donne che svolgono la professione di avvocato, alle prese con vicende personali e lavorative.

Marito, figli e vita privata dell’attrice

Barbora Bobulova è stata legata ad Alessandro Casale, aiuto regista. Insieme, la coppia ha dato al mondo due figlie: Lea, nata nel 2007, e Anita, nel 2008. I due poi si sono separati e oggi l’attrice si concentra solo sulla carriera professionale.