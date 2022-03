Chi è Barbara Ronchi, che interpreta Sara Vichi in “Vostro Onore”

Barbara Ronchi è un’attrice romana di 40 anni. Nota per aver recitato in svariate pellicole, torna in televisione nella nuova fiction di Rai 1 Vostro Onore. Nella serie interpreta il ruolo di Sara Vichi, un’attrice contemporanea di successo, lavorando al fianco di Stefano Accorsi e Remo Girone.

Chi è Barbara Ronchi, età, dove è nata

Barbara Ronchi è nata a Roma il 22 giugno 1982, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Oggi ha dunque 40 anni. Come attrice ha recitato in diversi film di successo destinati al cinema, ma ha anche intrapreso la strada della televisione, riscuotendo anche in questo caso numerosi consensi.

Laureata in Scienze Storiche e Archeologiche presso la Sapienza di Roma, l’attrice romana si è formata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.

Chi è il marito di Barbara Ronchi?

L’attrice è molto riservata rispetto alla sua vita privata. Suo marito si chiama Alessandro Tedeschi. Anche lui attore, lo si ricorda per aver recitato nel film Lo spietato con Riccardo Scamarcio. Dall’unione è nato il figlio Giovanni il 3 agosto 2018.

La carriera dell’attrice

Durante la sua carriera, Barbara Ronchi ha lavorato con colleghi e registi importanti. Per esempio, Francesca Archibugi, Valeria Golino, Cristina Comencini, Carlo Sironi. Ecco i film e le fiction in cui ha recitato:

La città invisibile, regia di Giuseppe Tandoi (2010);

Miele, regia di Valeria Golino (2013);

Fai bei sogni, regia di Marco Bellocchio (2016);

Gli sdraiati, regia di Francesca Archibugi (2017);

Tito e gli alieni, regia di Paola Randi (2018);

Non sono un assassino, regia di Andrea Zaccariello (2019);

Domani è un altro giorno, regia di Simone Spada (2019);

Sole, regia di Carlo Sironi (2019);

Tornare, regia di Cristina Comencini (2019);

Favolacce, regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo (2020);

Padrenostro, regia di Claudio Noce (2020);

Cosa sarà, regia di Francesco Bruni (2020);

Mondocane, regia di Alessandro Celli (2021);

Io sono Babbo Natale, regia di Edoardo Falcone (2021);

Sulle nuvole, regia di Tommaso Paradiso (2022);

Settembre, regia di Giulia Louise Steigerwalt (2022);

Il Boemo, regia di Petr Václav (2022),

Era ora, regia di Alessandro Aronadio (2022).

Fiction e serie tv