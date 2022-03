Chi è Barbara Gallavotti: la conduttrice di Quinta Dimensione su Rai 3

Barbara Gallavotti è una divulgatrice scientifica molto apprezzata dal pubblico Italiano. Classe ’68, è nota per aver collaborato con Piero e Alberto Angela nelle fortunate trasmissioni Superquark e Ulisse. Nel 2022 torna sul piccolo schermo per condurre il programma di approfondimento Quinta Dimensione – Il futuro è già qui. In onda per quattro weekend consecutivi, la trasmissione viene trasmessa il sabato dalle 21.50 su Rai 3. Ma chi è Barbara Gallavotti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Barbara Gallavotti: data di nascita, collaborazioni e carriera

Barbara Gallavotti è nata a Torino nel 1968. Ad oggi ha dunque 53 anni. In Italia è molto stimata come divulgatrice scientifica, settore a cui ha dedicato la sua formazione e la sua vita. Dal 2007 è docente universitaria presso l’Università di Tor Vergata e dal 2009 a Roma 3 in Comunicazione della Scienza.

Nel frattempo ha all’attivo svariate collaborazioni con riviste, case editrici, giornali, radio e televisione. In particolare, è stata inviata per la trasmissione E se domani di Alex Zanardi e Massimiliano Ossini. È stata collaboratrice per Galileo, il primo portale online per la divulgazione scientifica presso il grande pubblico. E da anni lavora con Panorama, La Stampa, Il Corriere della Sera. Inoltre, una sua fortunatissima rubrica intrattiene i lettori della rivista scientifica Newton.

Infine, è stata co-autrice sia di Superquark che di Ulisse, fortunati programmi di approfondimento nei quali ha potuto collaborare con Alberto e Piero Angela. Nel 2022 torna sul piccolo schermo per condurre la trasmissione Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, in onda su Rai 3.

Barbara Gallavotti: la vita privata della divulgatrice

Barbara Gallavotti tiene massimo riserbo circa la sua vita privata. Ciò che è noto è che la divulgatrice scientifica ha due figli, ma non si sa se abbia un compagno o un marito.

La profezia sul Covid di Barbara Gallavotti: Il libro sulle Epidemie

“Questo libro nasce dal desiderio di raccontare le malattie contagiose che minacciano la nostra specie, o perché si tratta di antichi nemici che ritornano, o perché in realtà sono sempre restati fra noi, o ancora perché dal “mondo invisibile” possono sempre emergere nuovi, devastanti agenti infettivi”, ha scritto Gallavotti nel libro Le grandi epidemie, pubblicato nel 2019, poco prima che scoppiasse la pandemia da Covid 19.