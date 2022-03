Chi è Barbara D’Urso, la regina del gossip dal cachet da urlo

Barbara D’Urso è una conduttrice napoletana di 64 anni, tra le più famose in Italia. Lei è infatti considerata la vera regina di Mediaset, indiscussa padrona del gossip. A marzo 2022 la presentatrice fa gli onori di casa nel programma La Pupa e il Secchione. Ma chi è Barbara D’Urso? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Barbara D’Urso: età, dove è nata, altezza

Conosciuta da tutti come la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è nata a Napoli, il 7 maggio 1957, sotto il segno zodiacale del Toro. Oggi ha dunque 65 anni ed è alta 168 centimetri. All’anagrafe la conduttrice è registrata come Maria Carmela D’Urso, nome che ha cambiato in Barbara in quanto Maria Carmela, nel 1977, era giudicato troppo meridionale dai dirigenti di Telemilano 58, la TV lombarda dove ha debuttato.

La presentatrice, dopo il diploma di maturità classica, ha dunque cominciato la sua carriera come showgirl con il programma televisivo Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi. Ha poi proseguito lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi. Per lei il debutto al cinema è avvenuto nel 1982 con il film Erba selvatica, di Gianfranco Campigotto. Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo e piano piano Barbara D’Urso è diventata la grande conduttrice che tutti conosciamo oggi.

La vita privata della conduttrice

Dal 1982 al 1993 Barbara ha avuto una relazione amorosa con il produttore cinematografico Mauro Berardi, padre dei suoi due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Il primogenito è laureato in Medicina e Chirurgia ed è dunque medico, il più giovane invece è un fotografo professionista che viaggia per il mondo.

Dopo aver divorziato dal suo primo marito, Barbara D’Urso si è sposata con il ballerino Michele Carfora, dal quale però si è separata definitivamente nel 2008. Successivamente la conduttrice ha avuto una storia d’amore con Francesco Zangrillo, tuttavia naufragata in fretta. Da allora la regina del gossip è single, come lei stessa ha dichiarato: “C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi…”

Inoltre, nel 2015 la conduttrice ha confessato, durante un’intervista al programma radiofonico La Zanzara, l’ammontare del suo stipendio annuo. Secondo quanto dichiarato, la conduttrice guadagna una cifra che si aggira intorno ai 500mila euro lordi l’anno.