Chi è Barbara Boncompagni: il marito, la “figlioccia” di Raffaella Carrà

Barbara Boncompagni è una cantante e autrice televisiva di 58 anni originaria di Roma. È conosciuta per essere stata vocalist di alcuni programmi della Rai, ma anche per aver partecipato al Festival di Sanremo nel 1983. Inoltre, la donna è da sempre stata molto legata a Raffaella Carrà, tanto da essere considerata praticamente una sua “figlioccia”. Ma chi è Barbara Boncompagni? E cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è suo padre? Scopriamolo insieme.

Chi è Barbara Boncompagni?

Barbara Boncompagni è nata a Roma il 26 marzo 1963, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Allo stato attuale dunque ha 58 anni. È figlia di una donna svedese, la cui identità è sconosciuta, e di Gianni Boncompagni, storico autore televisivo scomparso nel 2017. Proprio lui ha cresciuto da solo Barbara e le sorelle Claudia e Paola in Italia, quando la moglie, sindacalista aristocratica, dopo l’ultimo parto ha interrotto la relazione ed è tornata in Svezia.

A soli 17 anni Barbara Boncompagni ha debuttato in televisione, nella trasmissione del padre Drim, in cui ha cantato la sigla di successo Con i piedi all’insù. Successivamente, avviata in tale percorso professionale, ha prestato la voce per la sigla di un altro programma firmato dal padre: Tre x tre. E poi è approdata al Festival di Sanremo 1983 con la canzone Notte e giorno, di discreto successo.

Negli anni a seguire ha continuato ad essere vocalist di riferimento di Gianni Boncompagni. Ha infatti cantato per il programma Non è la Rai, interpretando numerosi brani. Tra gli altri: Don’t stop ‘til you get enough, Sì viaggiare, Dove sta Zazà, Eulalia Torricelli, I’ ve been lovin’ you too long.

Parallelamente all’attività di cantante, tuttavia, Barbara ha portato avanti anche il lavoro di autrice televisiva. Per Magnolia ha ideato ed è autrice di programmi per RAI, tra cui La posta del cuore (Rai 1), per Sky e per altre emittenti, tra cui Paint Your Life in onda su Real Time, condotto da Barbara Gulienetti.

Chi è il marito di Barbara Boncompagni?

Barbara è sposata da più di 35 anni. Lo si desume da un post pubblicato qualche tempo fa sui social, ma non si sa con chi. Infatti, l’identità dell’uomo con cui lei divide la sua vita è del tutto sconosciuta. Nondimeno si sa che la coppia ha avuto due figli: Mattia nato quando Barbara era giovanissima, e Brando, nato poco dopo.

Il rapporto con Raffaella Carrà

Barbara è stata molto legata a Raffaella Carrà, a lungo fidanzata col padre: “Raffaella è stata come una mamma per me. Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre. Avevamo un rapporto di grande complicità. Con me in particolare, che poi ho proseguito la mia strada nel mondo dello spettacolo, è stata una maestra”.