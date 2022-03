Chi è Aurora Leone: la comica dei The Jackal a Pechino Express

Aurora Leone è una comica casertana che fa parte del gruppo The Jackal. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla televisione, ma si è fatta conoscere definitivamente attraverso i social. In molti la ricovrano inoltre per il suo fortunato percorso a Italia’s Got Talent, nel quale è riuscita ad arrivare in finale portando uno dei suoi monologhi. Nel 2022 partecipa a Pechino Express, in coppia con Fru. Ecco chi è Aurora Leone e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Aurora Leone?

Aurora Leone è nata nel 1999 a Caserta. Non si conosce la data di nascita completa e dunque non si può dedurre di quale segno zodiacale sia la comica, ma si sa che fin da quando era piccolina è appassionata di teatro. Proprio suo padre, architetto di professione, si è sempre dilettato nella stesura dei monologhi.

Così, Aurora Leone ha seguito i suoi passi, portando uno spettacolo scritto da lei in televisione. Il suo battesimo infatti è avvenuto sul palcoscenico dello show Italia’s Got Talent, durante il quale la ragazza ha dimostrato il proprio talento arrivando in finale con uno dei suoi monologhi. La sua fama, tuttavia, l’ha consacrata attraverso i social e grazie alla crew dei The Jackal. Nel 2022 partecipa a Pechino Express, in coppia con Fru.

La vita privata di Aurora Leone Aurora Leone è fidanzata? Dando un’occhiata al suo account Instagram sembrerebbe di no. L’unico ragazzo che compare spesso insieme a lei negli scatti pubblicati sui social è suo fratello, Antonio, con cui sembra avere un bellissimo rapporto. La partita del cuore AuroraLeone un po’ di tempo fa è finita al centro di una serie di polemiche legate a La Partita del Cuore 2021. Come lei stessa ha dichiarato, sarebbe stata allontanata da una cena perché donna. “Sei donna, non puoi stare qui“, avrebbe detto GianlucaPecchini, direttore della Nazionale Italiana Cantanti. La Leone ha raccontato l’accaduto nelle sue storie su Instagram, mentre era in compagnia di Ciro Priello, membro storico dei The Jackal.