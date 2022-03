Chi è Asia Valente, la modella che partecipa a La Pupa e il Secchione

Asia Valente è una modella di 25 anni originaria di Benevento. È nota al pubblico per essere comparsa tra le pagine della fortunata rivista Playboy e per aver partecipato nel 2020 al Grande Fratello Vip. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in qualità di concorrente de La Pupa e il Secchione Show 2022.

Chi è Asia Valente?

Originaria di Benevento, Asia Valente è nata il 14 Aprile del 1996 sotto il segno zodiacale dell’ariete. Non è noto il percorso formativo della bellissima modella, ma si sa che una volta ottenuto il diploma di maturità, Asia Valente si è trasferita a Milano per realizzare il sogno di diventare modella. Sembra che la giovanissima influencer abbia una passione per lo sport, forse trasmessa dal padre, noto personal trainer nella zona di Benevento.

Ma il suo vero obiettivo lavorativo è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo e diventare una celebre showgirl di successo. Oltre a essere influencer e fashion blogger, infatti, la modella ha partecipato all’Isola dei famosi, ha fatto un servizio fotografico senza veli per la rivista Playboy e anche il brano “Mr Trump” ha contribuito a renderla molto famosa. Inoltre Asia Valente ha partecipato anche a Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, e a Le iene. Dopo la su partecipazione al Grande Fratello VIP 2020, condotto da Alfonso Signorini, torna in onda sulle reti Mediaset nel 2022 prendendo parte con il ruolo di Pupa a La Pupa e il Secchione Show 2022 condotto da Barbara D’Urso.

Vita privata

Asia Valente è stata fidanzata con un ex membro del gruppo Dark Polo Gang, Dark Side/Side Baby, ovvero Arturo Bruni. Nel 2020 tuttavia la coppia si è separata e Arturo Bruni è attualmente padre di una bimba. In passato ha avuto una relazione con Gallagher. Non sono note altre relazioni, dunque al momento la modella di Playboy dovrebbe essere single.