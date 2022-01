Chi è Ashleigh Barty, vincitrice dell’Australian Open femminile

Nadal alla ricerca del 21esimo Slam oppure Medvedev, che sogna la prima vittoria a Melbourne? In attesa di sapere chi tra gli uomini si aggiudicherà l’Australian Open, il torneo femminile ha già decretato la sua vincitrice. Si tratta dell’australiana di origini aborigene Ashleigh Barty, che ha battuto 6-3 7-6 la statunitense Danielle Collins: 44 anni dopo il trionfo di Chris O’Neil, ultima delle 15 campionesse di casa dell’Australian Open, la Daphne Akhurst Memorial Cup resta a casa. Missione compiuta per Barty, che ha letteralmente dominato il torneo, senza lasciare per strada nemmeno un set e concedendo alle avversarie appena 30 game.

Ashleigh Barty, aborigena come Evonne Goolagong

Nata a Ipswich (Queensland) il 24 aprile 1996, Ashleigh Barty è aborigena proprio come la mitica Evonne Goolagong, tennista di etnia Wiradjuri capace di vincere sette tornei dello Slam (tra cui quattro Australian Open) negli Anni Settanta. «Ho sempre avuto la carnagione olivastra e il naso schiacciato. Penso che sia importante fare il meglio per essere un buon modello per tutti, in particolare per i giovani e ancor di più per i tanti ragazzi aborigeni che hanno enormi potenziali atletiche», ha detto qualche anno fa in un’intervista.

Ashleigh Barty, la depressione e il temporaneo addio al tennis

Alta appena 1,66 m in un tennis sempre più fisico, Barty ha dalla sua il talento naturale, che le ha permesso a di imporsi a Wimbledon Junior nel 2015. A causa di crisi depressive, poco dopo ha abbandonato il tennis per rifugiarsi nel cricket, gioco di squadra e sua prima grande passione sportiva. Dopo 18 mesi, nel corso dei quali si è distinta nei Brisbane Heat della Bash League, sfiorando la convocazione in nazionale, Barty è tornata al tennis. E ha iniziato a scalare le gerarchie della WTA. Nel 2019 ha vinto il suo primo Slam, contro Markéta Vondroušová sulla terra rossa del Roland Garros. Nello stesso anno, a giugno, ha raggiunto la vetta della classifica WTA. Passato il primo anno della pandemia, nel 2021 ha poi trionfato sull’erba di Wimbledon contro un’altra ceca, Karolína Plíšková. Infine, il terzo Slam, con la coppa alzata in “casa” davanti al pubblico della Rod Laver Arena.

Ashleigh Barty, i riti propiziatori

Come tanti altri colleghi, Barthy ha le sue manie. Non usa mai un asciugamano nel primo gioco e non beve un sorso d’acqua al primo cambio-campo. Usa sempre un’altra racchetta con le palle nuove, inoltre la sua borsa da tennis è sempre imballata e disfatta nello stesso ordine.