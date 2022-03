Chi è Aristide Malnati, il papirologo de “La Pupa e il Secchione”

Aristide Malnati è a Milano il 10 Luglio del 1964 sotto il segno zodiacale del Cancro. Dopo aver conseguito la maturità al Liceo Classico a Milano, condividendo il banco con Alfonso Signorini, Aristide si è scritto alla Statale del capoluogo lombardo. Lì si è laureato con una tesi sui papiri di Alceo. Dopo la laurea si è trasferito a Zurigo per continuare a studiare Filologia classica e ha proseguito con due dottorati a Strasburgo.

Nel corso del tempo Aristide Malnati si è affermato come importante studioso e papirologo. Ha partecipato a ben 15 scavi in Egitto, alla ricerca di papiri scritti in greco antico. E, inoltre, è riuscito a tradurre un difficile testo in greco antico, che rappresenta la prima testimonianza di filosofia stoica. Per questo è stato intervistato dalla rivista Frankfuerter Allgemeine Zeitung.

L’esperienza in televisione

Aristide Malnati è anche un personaggio televisivo. Ha fatto la sua prima comparsa nel piccolo schermo nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, per poi partecipare ad altri programmi. Ha per esempio condotto “Storia e Misteri” con Giulia Belmonte sul canale Telenova e ha partecipa, tra gli altri, anche Chiambretti Night. Nel 2016 è stato un concorrente anche all’Isola dei famosi, reality allora condotto da Alessia Marcuzzi. Nel 2020 inoltre è tornato in tv, prendendo parte al Grande Fratello Vip, presentato da Alfonso Signorini.

La Pupa e il Secchione 2022

Aristide Malnati partecipa all’edizione 2022 del programma La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. Tra gli altri componenti del cast vip e non, troviamo la bonas di Avanti un altro Paola Caruso, Flavia Vento, Vera Miales, Mila Suarez, Mirko Gancitano, Gianmarco Onestini, l’ex Temptation Island Francesco Chiofalo (fidanzato di Drusilla Gucci), Gianmarco Onestini, Lorenzo Orsini (Lollo G) e Aristide Malnati. Inoltre la giuria è composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e da alcune indiscrezioni Soleil Sorge reduce dal GF VIP 6.

La vita privata del papirologo

Aristide Malnati durante l’Isola dei Famosi ha confessato di non avere mai avuto relazioni serie. Ha solo dichiarato di avere avuto un flirt con una sua collega, tuttavia mai divenuto qualcosa di concreto e serio. “Un rapporto trasognato, olfattivo, visivo, ovviamente mai carnale, solo onirico, degno di un perfetto impotente”, lo ha definito Malnati.