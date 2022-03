Chi è Antonio Zequila, il naufrago “Er Mutanda” all’Isola dei Famosi 2022

Antonio Zequila è un celebre personaggio televisivo di 58 anni. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come protagonista di alcune fiction destinate al piccolo schermo e come attore nei fotoromanzi. Recentemente è tornato alla ribalta, dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip 2020. Nel 2022 entra a far parte del cast dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ma chi è Antonio Zequila? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Antonio Zequila?