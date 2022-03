Chi è Antonio Giuliani, attore comico ospite a “Stasera tutto è possibile”: vita privata, carriera, spettacoli

Antonio Giuliani è un attore comico di 54 anni, noto per aver partecipato a svariati programmi e fiction televisive. Nel 2022 torna sul piccolo schermo come ospite della trasmissione Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino. Ma chi è Antonio Giuliani? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Antonio Giuliani?

Antonio Giuliani è nato a Roma l’11 gennaio 1967, sotto il segno del Capricorno. Ad oggi dunque ha 54 anni, è alto 168 cm e pesa circa 60 Kg. Appassionato di calcio fin da piccolo, Giuliani ha coltivato per tempo il sogno di diventare uno sportivo professionista. Tuttavia, spinto dal bisogno di guadagnare, in passato ha lavorato come muratore, finché non ha iniziato a partecipare a diversi programmi per la ricerca dei nuovi talenti. A quel punto è diventato chiaro che il suo futuro fosse quello della recitazione.

In particolare, nel 1991 Giuliano ha preso parte allo spettacolo di Rai 1 Stasera mi butto. Poi ha partecipato alla trasmissione Ci siamo!?! su Rai 2 e nel 1997 ha vinto anche una puntata di “Gran Caffè” su Canale 5. Dal 1996 si è esibito in numerosi locali e club romani, grazie anche alla popolarità conseguita partecipando a due edizioni del Seven Show. Ha lavorato insieme al gruppo del teatro Bagaglino e ha partecipato ad alcuni film di Pier Francesco Pingitore. Tra il 2000 e il 2001 ha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione al programma La sai l’ultima?. Nel 2006 è entrato nel cast della fiction di Canale5 L’onore e il rispetto. Poi nel 2007 ha debuttato come regista nello spettacolo teatrale Il rosso e il nero. Nel 2010 ha recitato nella serie Caterina e le sue figlie 3 e l’anno seguente in Viso d’angelo. Come doppiatore ha prestato la sua voce prima ad un personaggio di A tutto reality su K2 e poi a Frank nella serie F Is for Family, prodotta da Netflix.

La vita privata dell’attore

Antonio Giuliani è sposato con una donna di nome Alessia. La coppia ha avuto un figlio, nato nel 2008. Nel 2016 l’attore è stato colto da un malore improvviso che ha preoccupato i tanti fan e la famiglia. Fortunatamente da allora Giuliani si è del tutto ripreso e adesso gode di ottima salute.