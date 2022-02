Chi è Annamaria Di Lauro: la flautista fidanzata con Matteo Parmeggiani, la proposta di matrimonio

Annamaria Di Lauro è una flautista originaria di Recanati, dal 2013 primo flauto dell’Orchestra Senzaspine fondata dal direttore Matteo Parmeggiani. Proprio lui, durante un concerto a Bologna, ha sorpreso l’orchestra e il pubblico, proponendo alla flautista di sposarlo. Ecco chi è Annamaria Di Lauro e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Annamaria Di Lauro?

Annamaria di Lauro è nata a Recanati e poi si è trasferita a Bologna. Fin da piccolissima appassionata di musica, ha svelato il suo talento all’età di 6 anni, quando ha iniziato a studiare pianoforte. Si è formata, in particolare, sotto la guida del M° Ermanno Beccacece, presso la Civica Scuola di Musica “Beniamino Gigli” di Recanati.

Successivamente ha intrapreso il cammino per specializzarsi come come flautista, presso la stessa scuola, con il M° Simona Rondina. Con lei si è diplomata presso il Conservatorio di Musica “A.Casella” di L’Aquila con il massimo dei voti e la lode.

Tuttavia, ha continuato a formarsi, frequentando corsi di alto perfezionamento. Si ricordano gli studi con il M° Chiara Tonelli presso la Scuola di Musica di Fiesole e con il M° Andrea Oliva presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 2013 è primo flauto dell’Orchestra Senzaspine di Bologna ed insegna presso la Civica Scuola di Musica “B. Gigli” di Recanati.

La proposta di matrimonio di Matteo Parmeggiani

Annamaria Di Lauro è fidanzata con il direttore d’orchestra, nonché fondatore dell’Orchestra Senzaspine, Matteo Parmeggiani. La sua proposta di matrimonio è stata particolarmente romantica e sorprendente. Il direttore d’orchestra infatti, durante un concerto a Bologna, ha posato la bacchetta e ha chiamato al proscenio la flautista Annamaria Di Lauro.

Tra lo stupore del pubblico e della stessa orchestra, le ha chiesto: «Vuoi sposarmi?». A quel punto l’altro fondatore della Senzaspine, Tommaso Ussardi, ha dato il via al romantico «Valzer dei fiori» dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Successivamente i due innamorati si sono baciati e poi hanno iniziato a ballare tra gli applausi del pubblico e dei colleghi.