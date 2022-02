Chi è Annalisa Cuzzocrea: carriera e vita privata della giornalista

Annalisa Cuzzocrea è una giornalista calabrese di 47 anni, volto noto nel mondo dell’informazione. Con una brillante carriera alle spalle, ha redatto dei libri ed è sposata con un collega. Scopriamo dunque il suo percorso lavorativo e qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Annalisa Cuzzocrea: biografia e carriera

Annalisa Cuzzocrea è nata a Reggio Calabria il 23 febbraio 1974, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Dopo essersi laureata in Lingue e Letterature straniere a Roma, ha studiato giornalismo a Urbino, per poi fare pratica nelle redazioni di Tg3, Radio Capital e Repubblica.it.

Da allora ha fatto carriera. Ha scritto per Diario (di Enrico Deaglio), Il Venerdì e D. Nel 2000 è stata assunta a Radio Capital in qualità di cronista parlamentare. Così Annalisa Cuzzocrea ha seguito la fine della seconda Repubblica e la nascita del MoVimento 5 Stelle. Nel frattempo è stata spesso ospite in trasmissioni televisive di approfondimento e ha tenuto un corso di giornalismo politico alla Luiss di Roma. Giornalista professionista dal 2001, è proprio nella capitale vive con la famiglia. È inviata per La Stampa e si occupa di politica, economia, gender gap, scuola e istituzioni. Tra i libri che ha scritto si menziona Che fine hanno fatto i bambini.

La vita privata della giornalista

Annalisa Cuzzocrea cerca di tenere lontano dai riflettori la sua vita privata. Il suo profilo Instagram è blindato, e non ci sono tracce della sua storia personale sugli altri social. tuttavia, si sa che la giornalista è sposata con un collega e che dalla loro unione sono nati due figli.

Chi è il marito della giornalista?

Il marito di Annalisa Cuzzocrea è Giandomenico Serrao. La coppia ha due figli che si chiamano Carlo e Chiara. Giandomenico Serrao, come la moglie, è un volto noto nel mondo dell’informazione. Giornalista professionista con un percorso professionale presso l’agenzia di stampa Agi, è iscritto dal 2004 all’OdG Lazio (come Cuzzocrea) ed è nato l’11 febbraio 1971 (il suo segno zodiacale è Acquario).