Chi è Anna Ferzetti: la compagna di Pierfrancesco Favino, età, vita privata dell’attrice di Volevo Fare la Rockstar

Anna Ferzetti è un’attrice romana di 39 anni, divenuta celebre per aver recitato in numerose pellicole e fiction di successo. Il suo nome è anche balzato agli onori della cronaca perché è da tempo affibbiato a quello del collega Pierfrancesco Favino, con cui l’attrice fa coppia da tempo. Proprio lei nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della seconda stagione della serie Volevo fare la rockstar. Ma chi è Anna Ferzetti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Anna Ferzetti: età, segno zodiacale della figlia di Gabriele Ferzetti

Anna Ferzetti è nata a Roma il 24 dicembre 1982, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Ad oggi ha dunque 39 anni. Figlia del famoso attore Gabriele Ferzetti, venuto a mancare nel 2015, si è formata a Roma in una scuola tedesca. Successivamente ha fatto delle esperienze a Londra, per poi fare ritorno nella capitale e intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Poco dopo ha debuttato sul grande schermo.

Tra i suoi film più noti vi sono Due vite per caso, St@lker, Il colore nascosto delle cose e Domani è un altro giorno, che le è valso la candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e al Nastro d’argento. Nel frattempo ha coltivato anche il percorso televisivo. Ha infatti recitato in diverse fiction e film tv, tra cui Ultimo 4 – L’occhio del falco, Il tredicesimo apostolo: la rivelazione, Rocco Schiavone e Curon. Nel 2020 è stata insieme al compagno sul set di Tutti per 1 – 1 per tutti, commedia avventurosa per famiglie ispirata alla storia dei Tre Moschettieri. Mentre nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della fiction Volevo fare la rockstar, nella quale recita al fianco di Giuseppe Battiston e Valentina Bellè.

La relazione con Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti fa coppia con Pierfrancesco Favino dal 2003, che ha 13 anni in più di lei. I due si sono conosciuti ad una festa di un amico comune e per lungo tempo hanno vissuto in due appartamenti distinti, sebbene nello stesso condominio. Oggi hanno due figlie, Greta e Lea Favino.