Chi è Anna Castellini Baldissera, moglie di Leonardo Maria Del Vecchio

Il matrimonio di Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del patron di Luxottica e amministratore delegato di Salmoiraghi&Viganò non è passato inosservato. Il 27enne, capo del retail di Luxottica, ha celebrato a Saint Tropez l’unione con la 22enne Anna Castellini Baldissera, dopo un matrimonio che c’era già stato con rito civile nello scorso autunno. L’evento è stato riservatissimo, così come lo è la coppia che non ha postato nulla sui social. Ciò che è trapelato è arrivato dai tanti invitati, che si sono recati in Costa Azzurra per il figlio dell’uomo più ricco d’Italia e la giovanissima modella. Mentre di lui si sa molto, sebbene sui propri profili ci siano foto per lo più istituzionali, di lei non si sa tantissimo se non che discende da una famiglia di nobili di Milano e che è una modella.

Chi è Anna Castellini Baldissera

Anna Castellini Baldissera ha spostato, quindi, Leonardo Maria Del Vecchio. Due famiglia di alto lignaggio che si uniscono, perché se il 27enne, già amministratore delegato di Salmoiraghi&Viganò, è il quarto figlio di Leonardo Del Vecchio, uomo più ricco d’Italia e patron di Luxottica, lei discende da una nobile famiglia milanese. Tra i suoi antenati ci sarebbe anche Giacomo Puccini. Il padre è un immobiliarista di Milano, mentre la madre è figlia del patron della Coin. Lei, 22 anni, è una giovane modella con oltre 10mila follower su Instagram ma con profilo privato. Riservata, come il marito, non perde occasione per non essere al suo fianco, tra cene di gala, eventi e impegni sportivi.

Il matrimonio a Saint Tropez

E così la coppia Del Vecchio-Castellini Baldissera si è unita, di nuovo, in matrimonio. La prima cerimonia in rito civile c’è stata a settembre del 2021, a Milano a Palazzo Reale. Nello scorso weekend, invece, la festa con amici e famiglie a Saint Tropez, tra lusso e riservatezza. L’evento si è tenuto alla Château de la Messardière, un castello sulle colline della Costa Azzurra. Tanti i presenti e gli invitati, tra cui spicca anche qualche vip, come la modella Vittoria Ceretti e il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.