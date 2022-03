Chi è Angela Finocchiaro? Marito, figli, vita privata dell’attrice che fa Nice Zignoni in Volevo fare la rockstar

Angela Finocchiaro è un’attrice di 66 anni, nota per essere spesso nei cast di fiction televisive e di commedie per il cinema. Nel 2022 torna sul piccolo schermo in occasione della seconda stagione di Volevo fare la rockstar, nella quale interpreta Nice Zignoni, al fianco di Valentina Bellè. Ma chi è Angela Finocchiaro? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Angela Finocchiaro?

Angela Finocchiaro è nata a Milano il 20 novembre del 1955, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Oggi ha dunque 66 ed è alta 1 metro e 72 centimetri. Appassionata fin da giovane di cinema e televisione, ha esordino nel 1988 nella serie Zanzibar. Da allora ha preso parte a numerose altre fiction e film destinati al grande e piccolo schermo. Successivamente, infatti, è stata protagonista di Dio vede e provvede, per poi entrare nel cast di serie come Due mamme di troppo e, più di recente, Nero a metà. Al cinema, invece, si ricordano i film Allegro ma non troppo, con cui ha esordito, e gli altri più celebri: Ratataplan (1979), Il portaborse (1991), L’ultimo capodanno (1998), Non ti muovere (2004), Mio fratello è figlio unico (2007), Io, loro e Lara (2009), Benvenuti al Nord (2012) fino a Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021).

Angela Finocchiaro: marito, figli, vita privata dell’attrice di “Volevo fare la rockstar”

Angela Finocchiaro è sposata con un uomo molto riservato che si chiama Danilo. Lui condivide con la consorte la passione per la recitazione, essendo un attore molto attivo in campo teatrale. I due sono sposati da 17 anni, a coronamento di un lungo fidanzamento. Dal matrimonio sono inoltre nati i due figli Nicolò e Nina, la cui privacy tuttavia è gelosamente protetta dai genitori.

In molti credono che Angela Finocchiaro sia imparentata con la collega Donatella Finocchiaro. Tuttavia, si tratta solo di una casuale questione di omonimia. A chiarire ogni dubbio, ha pensato la stessa Angela in un’intervista al Corriere della Sera: “Purtroppo sono figlia unica e i miei genitori in quel periodo avevano problemini tra loro, si sono distratti e, a causa della loro distrazione, hanno aperto un varco: io mi sono infilata in quel varco“.