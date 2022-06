Chi è Andy Carroll: moglie, matrimonio e tradimento del calciatore

Andrew Thomas Carroll, detto Andy Carroll, è un calciatore inglese, attaccante del West Bromwich di 33 anni. In questi giorni il suo nome domina le pagine di cronaca rosa perché è convolato a nozze con Billi Mucklow, sua storica compagna. Tuttavia, pochi giorni prima del “sì”, il calciatore sembrava avesse tradito la futura moglie. Ecco chi è Andy Carroll e che cosa è successo.

Chi è Andy Carroll e con chi si è sposato

Andy Carroll è un calciatore inglese, attaccante del West Bromwich. Originario di Gateshead, ha 33 anni ed è appena convolato a nozze con la sua storica compagna, Billi Mucklow. Prima del matrimonio, tuttavia, lo sportivo ha rischiato di mettere a repentaglio l’unione. La punta del West Bromwich ha infatti invitato Phoebe Robb – istruttrice di fitness – e Taylor Jane Wilkey, nella sua suite, nella notte dell’addio al celibato.

Stando alle dichiarazioni rese dalle dirette interessate, non ci sarebbe stato niente di più oltre alle foto che sono circolate, scattate solo per divertimento. “Dopo la festa Phoebe ed io siamo andate nel suo hotel. Abbiamo bevuto molto, ascoltato musica. Carroll si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare. In quelle immagini sembro nuda, ma è colpa dello zoom, avevo ancora il vestito rosa. Andy è stato un gentiluomo e non ci ha mai importunate”.

Cosa è successo all’addio al celibato

La prima reazione di colei che allora era la sua fidanzata era stata a dir poco furibonda. Oltre ad aver lasciato la casa che condividevano, si era liberata dell’anello di fidanzamento. In prima battuta, la Mucklow aveva faticato a credere alle parole del suo compagno, che le aveva assicurato di essersi comportato correttamente.

Le foto erano state un incidente, a detta di Carroll, scattate in un momento in cui si trovava in uno stato di incoscienza. Nonostante le prove evidenti, Billi Mucklow ha comunque deciso di perdonarlo e di concedergli una seconda possibilità. Altrettanto bene, invece, non è andata a a Shakira e Piqué, che si sono lasciati per sempre. Anche in questo caso, sembra esserci di mezzo un tradimento.

Nonostante Mucklow abbia perdonato il compagno, il suo comportamento all’addio al celibato non è certo stato dimenticato. Per questo, al momento di pronunciare il fatidico Sì, i due coniugi si sono guardati negli occhi e sono esplosi in una risata divertita. Talmente tanto da aver coinvolto anche i presenti.