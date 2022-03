Chi è Andrea Zalone, l’alter ego di Maurizio Crozza

Andrea Zalone è un attore, doppiatore e autore televisivo di 53 anni, originario di Torino. È noto per aver collaborato con molti comici italiani, da Caterina Guzzanti a Victoria Cabello. Ma soprattutto per lavorare in coppia con Maurizio Crozza dal 2006 nei suoi programmi Crozza Italia, Italialand e altri. Ma chi è Andrea Zalone? Il famoso attore potrebbe essere legato sentimentalmente a Luciana Littizzetto.

Chi è Andrea Zalone?

Andrea Zalone è nato a Torino il 29 luglio 1968, sotto il segno zodiacale del Leone. Oggi dunque ha 53 anni. Attivissimo in televisione fin da giovane, è stato notato da Beppe Tosco, autore per il piccolo schermo. “Per un anno lo aiuto a scrivere pezzi comici per la tv. Alla fine mi presenta Gregorio Paolini, uno dei guru della tv, e nel 2000 ho il primo contratto come collaborate ai testi per “Convention”, che si registrava a Napoli. Mi accorgo che pensare e scrivere per gli altri, stando nell’ombra, mi rilassava. Giocare con le emozioni senza metterci la faccia mi faceva stare bene. E poi, c’è la coralità: un autore televisivo lavora in gruppo. È la condizione migliore per me“, ha raccontato Zalone.

Successivamente ha collaborato con Enrico Bertolino e Federica Panicucci per “Bulldozer” su Rai2, poi con Victoria Cabello per “Victor Victoria” e con Geppi Cucciari per “G’Day”. Ma anche con Caterina Guzzanti, la Gialappa’s Band e Giorgio Gori. Infine, dal 2006, con Maurizio Crozza. In quegli anni ha raggiunto la notorietà, seguendo poi il comico nei suoi programmi Crozza Italia. Successivamente lo ha seguito in Italialand, Crozza nel Paese delle Meraviglie su La7 e nel suo nuovo show Fratelli di Crozza sul Nove.

Chi è la moglie del comico

Andrea Zalone è stato sposato con l’attrice e doppiatrice Germana Pasquero. Dall’unione è nato un figlio, ormai adulto, che lavora nel mondo dello spettacolo come doppiatore. Dopo il divorzio, l’autore televisivo ha cominciato a frequentare la comica torinese Luciana Littizzetto. Anche Luciana ha alle spalle un matrimonio, durato vent’anni, con Davide Graziano. Nonostante i due siano stati pizzicati insieme più volte, e abbiano anche pubblico su Instagram degli scatti, non hanno mai confermato l’unione.