Chi è Andrea Varnier, nuovo amministratore delegato di Milano-Cortina 2026

È Andrea Varnier il nome fatto ai soci della Fondazione Milano Cortina 2026 dal ministro dello sport, Andrea Abodi, per il ruolo di nuovo amministratore delegato da proporre alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, alla quale spetta la nomina. Veronese di origine, 58 anni, in oltre tre decenni di carriera Varnier ha curato la gestione di numerosi eventi internazionali ed è legato al mondo olimpico: si tratta di un manager di grande esperienza, specie in ambito sportivo.

Varnier: inizio alla Chrysler, poi Honda e Tim

Diplomato al liceo scientifico a Verona, Varnier ha conseguito la laurea al DAMS di Bologna. Ha poi iniziato la carriera nel 1992, come direttore della comunicazione per Chrysler Italia, per diventare successivamente responsabile ufficio stampa e relazioni pubbliche di Honda Automobili Italia. In seguito è passato a Tim, dove si è occupato dell’immagine del brand.

Nel 2001 il “debutto” a cinque cerchi

In ambito olimpico, il suo “debutto” è arrivato nel 2001, come direttore immagine ed eventi delle Olimpiadi invernali di Torino, che si sono svolte cinque anni dopo: l’incarico è stato una sorta di trampolino di lancio per approdare nel settore delle cerimonie del Cio. E anche per stringere un forte legame con Torino: è stato infatti direttore di Lingotto Fiera dal 2007 al 2011. Per un periodo amministratore delegato anche di Padova Fiere, negli stessi anni Varnier è stato inoltre consigliere del Comitato Olimpico Internazionale per i Giochi di Pechino 2008: dall’esperienza ha preso spunto per pubblicare il libro Beijing 2008 Ceremonies – The Experience.

Gli anni alla Filmmaster Events

Successivamente è diventato ceo di Filmmaster Events, storica casa di produzione leader a livello internazionale nella realizzazione di spot pubblicitari che ha curato le cerimonie d’apertura delle ultime Olimpiadi, così come di alcune edizioni dell’Europeo di calcio dal 2012. Sempre a proposito di prestigiosi incarichi a cinque cerchi, Varnier è stato amministratore delegato di Cerimonias Cariocas 2016, consorzio brasiliano di cui Filmmaster Events è stato partner, per la realizzazione delle cerimonie olimpiche e paralimpiche, del viaggio della torcia e delle cerimonie di benvenuto agli atleti che, per la prima volta nella storia a cinque cerchi, erano state affidate a una sola società.

L’ultimo periodo tra RA&A e Costa Edutainment

Nel 2020, dopo aver lasciato Filmmaster Events, è diventato global chief executive officer di Richard Attias & Associates, società di consulenza strategica con uffici a Dubai, Riyadh, New York, Parigi, Dakar, Pechino, specializzata nelle aree della difesa esperienziale e della diplomazia economica. L’incarico è durato un anno, perché nel 2021 Varnier ha assunto la guida di Costa Edutainment, società che controlla fra l’altro l’acquario di Genova e l’Italia in Miniatura. L’incarico appena affidato a Varnier è di vitale importanza per l’evento a cinque cerchi in programma tra poco più di tre anni in Italia. Il suo nome era emerso un paio di mesi fa, quando era cominciata la ricerca del sostituto di Vincenzo Novari: lavorerà al fianco del presidente del Coni Giovanni Malagò per sbloccare la macchina dei Giochi, che sta avendo qualche difficoltà nella ricerca degli sponsor.