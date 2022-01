Chi è Andrea Riccardi, il possibile candidato per il Quirinale

Andrea Riccardi potrebbe essere il candidato del centrosinistra per il Quirinale. Per Giuseppe Conte si tratta di “una candidatura con le caratteristiche giuste”. Ecco chi è Andrea Riccardi, romano, classe ’50, e perché il suo nome è al vaglio per la corsa al Quirinale.

Chi è Andrea Riccardi, possibile candidato del centrosinistra per il Quirinale

Andrea Riccardi è nato a Roma nel 1950. In molti lo conoscono perché è il fondatore della comunità di Sant’Egidio, movimento laico di ispirazione cristiana cattolica attivo dal 1968. Laureato in giurisprudenza con una tesi sui rapporti tra Stato e Chiesa, ha pero alle spalle anche una lunga carriera accademica come professore universitario in storia contemporaneo.

Nel corso del tempo ha pubblicato svariati libri proprio sulla Chiesa cattolica, di cui è affermato studioso. Ma si è anche dedicato alla vita politica. Ha infatti ricoperto la carica di ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione durante il governo di Mario Monti tra il 2011 e il 2013, ricevendo poi le deleghe per la famiglia e le pari opportunità.

Il nome di Riccardi al vaglio

Il nome di Andrea Riccardi come possibile candidato per il Quirinale circola nel centrosinistra. Dopo, infatti, che Sivlio Berlusconi ha fatto il passo indietro, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle hanno iniziato a valutare delle proposte concrete per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica.

Giuseppe Conte ne parla come di una “candidatura con le caratteristiche giuste”, ovvero “una figura di alto profilo”, sulla quale il centrosinistra potrebbe scommettere per svariate ragioni. Non ultima, proprio per la vicinanza di Riccardi agli ambienti cattolici, che potrebbe chiamare il favore dei conservatori di centrodestra.

Anche per Liberi e Uguali potrebbe essere una valida opzione e non si tratterebbe di un nome di bandiera. “Un uomo di grandissimo livello, ha fatto il ministro del governo Monti. Ma io credo che non abbia nessuna possibilità di essere eletto. Il M5s lo vorrebbe come candidato di bandiera. Ma la vera questione è capire chi fa il presidente non il candidato di bandiera”, ha commentato invece Matteo Renzi a Mezz’Ora in Più su Rai 3.