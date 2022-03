Chi è Andrea Pucci, il comico ospite di “Stasera tutto è possibile”

Andrea Pucci è un comico milanese di 56 anni. È noto al pubblico per aver partecipato a molti programmi televisivi, da Quelli che il calcio, a Colorado, a La pupa e il secchione. L’8 marzo 2022 lo show man torna sul piccolo schermo, ospite della trasmissione Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino. Ma chi è Andrea Pucci? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Andrea Pucci?

Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è nato a Milano il 23 agosto 1965, sotto il segno zodiacale del Leone. Prima di sbarcare in tv in qualità di comico, Pucci ha lavorato presso la tabaccheria di famiglia e ha anche fatto il gioielliere. Successivamente è approdato al piccolo schermo, conquistando presto il suo pubblico.

Pucci infatti ha partecipato a svariate trasmissioni televisive, come La sai l’ultima?, Quelli che il calcio, Colorado, Tiki Taka e Star in the Star ed è anche stato conduttore di Big Show e La pupa e il secchione. Nel 2021 ha preso parte alla prima edizione del nuovo show di Canale 5 “Star in the Star”, condotto da Ilary Blasi, in qualità di giudice. Nel 2022 torna sul piccolo schermo, ospite del programma condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.

La vita privata

Nonostante Andrea Pucci sia piuttosto riservato circa la sua vita privata, si sa che è padre di una bambina di nome Rachele, avuta con la sua ex moglie. Con quest’ultima sembra ancora essere in buoni rapporti, proprio per amore della figlia.

La compagna del comico

Attualmente Andrea Pucci è innamorato di Priscilla Prado, brasiliana, che di lavoro fa la consulente di stile e di immagine. Classe 1984, Prado è anche una imprenditrice per il brand Botondi Milano ed è mamma di due bellissimi gemelli di nome Luca e Giulia. Su di lei non sia anno ulteriori informazioni, perché tende a sfuggire ai riflettori.