Chi è Andrea Paris, il mago protagonista con la figlia del video virale “Il Lonfo”

Andrea Paris è un mago di 42 anni, noto al pubblico televisivo per aver vinto lo show Tu sì que vales, e per essere arrivato secondo nella competizione a Italia’s Got Talent. Prima della fama riscossa nel piccolo schermo, tuttavia, l’illusionista era già riuscito a esibirsi per importanti personalità nel mondo dello spettacolo: da Nicolas Cage, Morgan Freeman, Sharon Stone, ad Antonio Banderas e Steven Tyler.

Inoltre, Andrea Paris è stato protagonista insieme alla figlia Maddy del video divenuto virale su YouTube “Il Lonfo”. Ma chi è Andrea Paris? E cosa sappiamo della sua vita privata? Il mago torna nel piccolo schermo come ospite del programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

Chi è Andrea Paris?

Andrea Paris è nato a Foligno, in provincia di Perugia, Umbria, nel 1980. Ad oggi ha dunque 42 anni. Non si conosce con precisione la sua data di nascita né, quindi, il suo segno zodiacale. Di professione illusionista, Paris nel corso della sua fortunata carriera ha avuto la possibilità di esibirsi davanti a personaggi dello spettacolo molto importanti. Ha realizzato spettacoli a cui hanno presenziato, infatti, divi internazionali come Nicolas Cage, Morgan Freeman, Sharon Stone, Antonio Banderas e Steven Tyler.

Più avanti ha consacrato la propria fama approdando al piccolo schermo italiano. Nel 2019 è entrato a far parte del cast di Italia’s got talent, classificandosi al secondo posto in finale. Nello stesso anno ha presenziato a I soliti ignoti Vip, e nel 2020 ha partecipato allo show Tu sì que vales, portando a casa proprio la vittoria dell’ultima edizione del programma.

Il Lonfo

Andrea Paris qualche anno fa ha pubblicato su YouTube un video con la sua figlia più piccola, Maddalena, nel quale la bambina cercava di recitare la poesia Il Lonfo di Fosco Mariani. Il componimento metasemantico, tuttavia, essendo complesso da riprodurre, conduceva la piccola a numerosi e buffi errori che hanno intenerito e divertito il web. Il video, infatti, è diventato virale, tanto che poi la bimba ha fatto altre registrazioni insieme ad Andrea Paris e alla mamma Barbara.

La vita privata dell’illusionista

Andrea Paris è legato da diversi anni alla compagna Barbara Piazza, ma i due non sono sposati. In compenso la coppia ha avuto tre figli: Benedetto, Edoardo e Maddalena, detta Maddy, che è stata protagonista del video virale sul web “Il Lonfo”. Paris e Piazza sono molto uniti, tanto che quando il mago ha vinto Tu sì que vales ha voluto sentire proprio la sua dolce metà per prima. Lei, dopo le congratulazioni di rito, l’ha salutato dicendo scherzosa: “Senti, quando torni passi da Porta di Roma e mi prendi due sgabelli?“