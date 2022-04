Chi è Andrea Dianetti, l’attore famoso grazie ad “Amici”

Andrea Dianetti è un attore e conduttore televisivo di 34 anni, noto per aver partecipato a diversi show del piccolo schermo. La sera del 5 aprile 2022 torna in tv come ospite del programma condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Ma chi è Andrea Dianetti? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Andrea Dianetti?

Andrea Dianetti è nato a Roma il 9 maggio 1987, sotto il segno zodiacale del Toro. Nutrendo sin da bambino l’aspirazione di diventare attore, ha subito iniziato a seguire corsi di danza e di arte drammatica. Per il suo animo sensibile e appassionato di arte e danza, tuttavia, Dianetti è stato spesso preso di mira dai bulli della scuola. A 9 anni, poi, ha subito un grave lutto quando ha perso il papà.

Lavorando sodo Dianetti nel 2005 è riuscito a entrare a far parte dell’accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, aggiudicandosi la seconda posizione durante la serata finale. Il talent show per lui è stato un importante trampolino di lancio, che lo ha portato presto alla notorietà. Negli anni, infatti, ha dato libero sfogo al proprio essere poliedrico, lavorando al teatro, al cinema, ma anche in televisione.

Ha infatti condotto varie trasmissioni, come Cartoon Network Studios e iCrew. È stato anche inviato speciale di Music Summer Festival 2013 su Canale 5 assieme a Diana Del Bufalo, con la quale ha stretto un bellissimo rapporto d’amicizia. A completare il suo curriculum, Andrea ha lavorato anche come doppiatore, regista di web series e cantante – ha duettato con Alexia in Come nessuno!