Chi è Ana Mena, la cantante spagnola in gara al Festival di Sanremo 2022

Ana Mena, all’anagrafe Ana Mena Rojas, è una cantante e attrice spagnola nata ad Estepona nel 1997. Nel 2022 è tra i concorrenti della categoria big in gara al Festival di Sanremo, dove porta il brano Duecentomila, ma è già nota al pubblico per i singoli di successo A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso, inciso con Rocco Hunt. È fidanzata con il calciatore del Milan Brahim Diaz. Ecco chi è Anna Mena.

Chi è Anna Mena, in gara a Sanremo

Ana Mena Rojas è nata a Estepona, in Spagna, nel 1997. Fin da piccolissima appassionata di musica, ha vinto a soli 9 anni la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, per poi acquisire subito popolarità. È stato tuttavia nel 2016, dopo sue parecipazioni a serie televisive e film per il cinema, che la sua fama ha raggiunto una portata mondiale. Il suo singolo No soy como tu crees, infatti, ha scalato le classifiche di Spotify dei pezzi più ascoltati.

In Italia, in particolare, ha acquisito popolarità grazie alla collaborazione con Fred De Palma, Riki e Rocco Hunt. Nel 2022 è tra i big in gara al Festival di Sanremo. Sul palco all’Ariston porta una canzone dal titolo “Duecentomila ore”. Nella serata cover e duetti del Festival di Sanremo invece canta un Medley con Rocco Hunt. Il fatto che la concorrente spagnola sia in gara alla karmesse di musica italiana ha scatenato qualche polemica, ma il suo non è il primo caso, come ha dichiarato il conduttore del Festival Amadeus. Ana Mena è alta un metro e sessantatre centimetri.

La vita privata della cantante spagnola

Ana Mena è fidanzata con il calciatore del Milan Brahim Diaz. Brahim ha 22 anni ed è nato a Malaga. Nonostante la coppia sia piuttosto riservata, durante l’estate 2021 alcuni giornali di gossip spagnoli sono riusciti a fotografarli insieme.