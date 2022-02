Chi è Alice Mangione alias Alice Pozzoli, concorrente di Lol 2

Alice Mangione, anche conosciuta come Alice Pozzoli, è una comica, attrice e scrittrice di 37 anni originaria di Bergamo. In molti la conoscono per il progetto comico Pozzolis Family, che porta avanti con suo marito Gianmarco Pozzoli, e nel 2022 è parte del cast di Lol 2, disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 24 febbraio. Ecco chi è Alice Mangione e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Alice Mangione? Età, altezza, luogo di nascita

Alice Mangione è nata a Bergamo il 3 agosto 1984, sotto il segno zodiacale del Leone. Allo stato attuale ha dunque 37 anni. È alta 170 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 56 chili.

La comica ha iniziato a studiare teatro con Brunella Andreoli, Bernard Hiller, Emma Dante e Gaddo Bagnoli, per poi debuttare giovanissima al fianco di Maccio Capatonda, ovvero Marcello Macchia, nel programma di Italia 1 Mai dire martedì. Il pubblico la ricorda però anche in All Music Show, La strana coppia insieme a Luca e Paolo, Andata e ritorno, Distretto di Polizia, Il XIII Apostolo. Inoltre, Alice Mangione ha preso parte alla sit com per web Bonsai e su La 3 in Incosapossoessereutile. E vanta le vittorie del Festival di cabaret di Milano nel 2006 e del Festival nazionale del cabaret in rosa nel 2009.

Il suo progetto più famoso e recente tuttavia è quello della Pozzolis Family, portato avanti insieme al marito e collega Gianmarco Pozzoli.

L’esperienza al cinema

Alice Mangioni ha anche recitato per il grande schermo. Ha debuttato nel 2009 con il film Oggi sposi di Luca Lucini, per poi prendere parte alla pellicola diretta da Davide Marengo, Un fidanzato per mia moglie, nel 2014.

Nel frattempo la concorrente di Lol 2 si è fatta conoscere sul web con Alice Make Up, portato in scena anche a La Prova dell’Otto di Caterina Guzzanti. Ha fatto parte del cast di Glob – Diversamente Italiani di Enrico Bertolini e ha presentato su Radio Deejay, Quelli degli anni ’80.

Il libro di Alice Mangioni

Alice Mangioni ha pubblicato un libro intitolato “Un figlio e ho detto tutto”, un romanzo che parla dell’essere genitori in modo ironico e spiritoso.

Chi è il marito della comica di Lol 2

Alice Mangioni è sposata con Gianmarco Pozzoli. In realtà, la coppia è convolata a nozze ben due volte. La prima l’11 maggio 2019, con rito pagano. La seconda il 18 maggio 2019, con rito civile. Dall’unione sono nati i due figli Giosuè (2015) e Olivia Tosca (2017). Tutti loro compongono la Pozzolis Family, che con sketch di vita quotidiana divertono il pubblico del web ormai da anni. Vivono a Milano, in zona Villapizzone.