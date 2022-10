Chi è Alfredo Mantovano, nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Nella Sala delle Galere di Palazzo Chigi, con la tradizionale cerimonia della campanella, è andato in scena il passaggio delle consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. «Benvenuta», ha detto il premier uscente la neopresidente del Consiglio, che da parte sua ha definito «una cosa impattante emotivamente» il picchetto d’onore che l’ha accolta nel cortile. Dopo un lungo colloquio, i due si sono poi stretti la mano, concedendosi ai fotografi giunti a Palazzo Chigi.

Alle 12:30, con un lieve ritardo, ha preso il via la prima riunione del Consiglio dei Ministri del governo Meloni. Che, come primo atto, procederà alla formalizzazione della nomina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il quale subito dopo giurerà davanti alla premier.

Alfredo Mantovano, in magistratura dal 1983

Nato il 14 gennaio 1958 a Lecce, Alfredo Mantovano si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1981, entrando in magistratura due anni dopo. Dal 1985 al 1987 è stato pretore presso il Tribunale di Ginosa; dal 1988 al 1996 giudice penale al Tribunale di Lecce. Nel 1995 è diventato Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Dal 2013 consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma, dal 2018 è anche consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione.

Alfredo Mantovano, la carriera politica

Mantovano ha fatto il suo esordio in politica nel 1996, quando è stato eletto deputato con Alleanza Nazionale: in quella legislatura ha fatto parte delle commissioni Giustizia ed Antimafia. Nel 2001 non è stato eletto, ma è entrato nella squadra dell’esecutivo come sottosegretario all’Interno del governo Berlusconi. Tornato in Parlamento nel 2006, in Senato sempre con Alleanza Nazionale, è diventato membro del Copasir. Rieletto nel 2008, ha fatto ritorno al Viminale nel ruolo di viceministro con delega alla pubblica sicurezza. Dopo aver deciso nel 2012 di votare la fiducia al governo Monti, Mantovano alla scadenza della legislatura non si è ricandidato, tornando in magistratura. Giornalista pubblicista dal 1984, Mantovano collabora con la rivista Tempi. Dal 2015 è presidente della sezione italiana della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.