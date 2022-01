Chi è Alessandro Vespignani, fisico e docente alla Northeastern University di Boston

Professore di Informatica e Fisica alla Northeastern University di Boston, Alessandro Vespignani è uno degli ospiti della puntata di Piazzapulita in onda giovedì 20 gennaio 2022 in prima serata su La7: vediamo chi è e di cosa di occupa.

Chi è Alessandro Vespignani

Nato a Roma nel 1965, Vespignani si è laureato in Fisica presso l’Università La Sapienza di Roma per poi conseguire il master in Fisica teorica. Dopo aver collaborato, come ricercatore, con l’Università di Yale e con quella di Leida, è tornato in Italia presso il Centro internazionale di Fisica Teorica di Trieste dove ha lavorato per cinque anni. A seguito di numerose esperienze internazionali, nel 2011 ha accettato l’incarico alla Northeastern University di Boston dove dirige il Network Science Institute.

Nel corso della sua carriera si è occupato di diverse aree della fisica tra cui l’informatica, la scienza delle reti e l’epidemiologia computazionale, e ha collaborato, tra gli altri, con Luciano Pietronero, Benoit Mandelbrot, Betz Halloran, Ira Longini e David Lazer. È noto, tuttavia, soprattutto per il suo lavoro sulle reti complesse e sulla diffusione spaziale delle epidemie, per cui ha anche sviluppato specifici strumenti di analisi. Dopo aver studiato, come fisico informatico, le minacce del web, ha infatti successivamente applicato le sue conoscenze ai virus umani lavorando sull’Ebola, sulla Sars e sul Zika.

Chi è Alessandro Vespinani: premi e riconoscimenti

Fellow dell’Institute for Quantitative Social Sciences (IQSS) alla Harvard University, membro dell’Academia Europea e del Comitato scientifico della Fondazione ISI di Torino, Vespignani ha ottenuto diversi riconoscimenti per i contributi offerti al mondo della scienza. Nel 2016 ha infatti ricevuto l’Aspen Institute Italia Award per la ricerca scientifica e la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per la ricerca sulla diffusione spaziotemporale del focolaio di Ebola in Liberia del 2014 e l’efficacia dell’intervento non farmaceutico.

Nel 2017 Vespignani gli è poi stato conferito il dottorato Honoris Causa dalla Delft University of Technology dei Paesi Bassi e nel 2018 il premio John Graunt e quello della Complex Systems Society.