Chi è Alessandro Roja, l’attore di “Non mi lasciare”: la sua vita privata, la moglie, i figli

Alessandro Roja è un attore romano di 43 anni, noto per essere tra i protagonisti della fiction di Rai 1 Non mi lasciare. Dopo il debutto con Incantesimo, l’interprete è divenuto popolare al pubblico del piccolo schermo anche grazie alle fiction Distretto di Polizia e Romanzo Criminale. Ma chi è Alessandro Roja? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Alessandro Roja?

Alessandro Roja è nato a Roma il 4 giugno del 1978 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alle fiction. Nel 2004, infatti, ha debuttato con Incantesimo, diventando così volto noto del piccolo schermo. In seguito è entrato nel cast di Distretto di Polizia (2005) e poi in quello dell’osannata serie Sky Romanzo Criminale. In questo modo la sua fama è stata consacrata e Roja è divenuto noto a livello nazionale. Nel frattempo, l’attore è approdato anche al cinema.

Ha esordito nel 2008 nel film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. E poi ha recitato anche in Magnifica Presenza di Ferzan Özopetek (2012), L’ora legale di Ficarra e Picone (2017) e Diabolik dei Manetti Bros (2021).

Tra le sue interpretazioni più recenti si ricorda quella del protagonista della nuova fiction di Rai 1, in onda dal 10 gennaio 2022, Non mi lasciare. L’attore ha in questo caso vestito i panni del consulente Daniele, che affianca il magistrato Elena Zanin (Vittoria Puccini) in un’indagine su un caso che ha a che fare con la tragica morte di un bambino.

La vita privata dell’attore

Alessandro Roja tiene il massimo riserbo circa la sua vita privata. Tuttavia si sa con certezza che è sposato con Claudia Ranieri, figlia del noto allenatore di calcio Claudio Ranieri. La donna è nata nel 1981 a Roma, anche se fin da ragazza ha viaggiato molto per via del lavoro paterno.

Dopo una laurea in Legge, e tornata nella capitale, ha deciso di dedicarsi alla comunicazione. In particolare, è titolare di un’agenzia di comunicazione specializzata nel cinema.

Sembra che la coppia si sia conosciuta a cena con amici comuni a Trastevere. Poi, nel 2013, le nozze. Inoltre, insieme alle singole attività lavorative Roja e Ranieri si dedicano alla produzione e vendita di profumi e fragranze. Hanno anche due figli. Orlando, il primogenito, è nato nel 2014, mentre Dorotea nel 2019.