Chi è Alessandra Sardoni, giornalista e conduttrice televisiva di LA7

Giornalista e conduttrice televisiva italiana, Alessandra Sardoni è un volto noto agli spettatori di LA7. Autrice di due libri e vincitrice del Premiolino (2015), uno fra i più antichi e importanti premi giornalistici italiani, vediamo chi è e di cosa si occupa nella sua attività da cronista.

Chi è Alessandra Sardoni

Nata a Roma nel 1964, la Sardoni si è laureata in Filosofia del linguaggio sotto la direzione del linguista Tullio De Mauro. Appassionata di cronaca e politica sin da giovane, ha iniziato a collaborare con l’edizione di Napoli de La Repubblica e per Mediaset. Nel 1991 ha cominciato a lavorare per il telegiornale di Videomusic, VM Giornale, e tre anni dopo è diventata cronista parlamentare. Si è dunque occupata di politica interna prima per Videomusic e poi per TMC/LA7, del cui telegiornale è divenuta una degli inviati di punta.

Nel 2002 ha iniziato a svolgere il ruolo di inviata prima di condurre Otto e mezzo assieme a Pietrangelo Buttafuoco nell’estate 2007 e con Lanfranco Pace nel 2008. Sempre su LA7, la mattina ha condotto il programma di informazione Omnibus, alternandosi con Andrea Pancani, e nell’estate 2014 la trasmissione In onda in coppia con Salvo Sottile.

Chi è Alessandra Sardoni: premi e libri

Nel biennio 2013-2014 è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’associazione stampa parlamentare e nel giugno 2015 ha vinto il Premiolino, il più antico e prestigioso premio giornalistico italiano assegnato ogni anno a sei giornalisti della carta stampata e della televisione per la carriera e il contributo nel campo della libertà di stampa.

Nel corso della sua attività, Alessandra Sardoni ha scritto e pubblicato due libri: Il fantasma del leader. D’Alema e gli altri capi mancati del centrosinistra (Marsilio Editori, 2009) e Irresponsabili. Il potere italiano e la pretesa dell’innocenza (Rizzoli, 2017).