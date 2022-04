Chi è Al Ardhi, presidente del fondo Investcorp che vuole comprare il Milan

Le voci si stanno intensificando: il Milan potrebbe presto passare di mano, dal fondo americano Elliott a quello mediorientale Investcorp, con sede in Bahrain. A dare la notizia è stata L’Equipe e accordo pare tutt’altro che lontano. A conferma il tweet di Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, dopo la vittoria dei rossoneri contro il Genoa: «Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che celebrano questa ricorrenza #SempreMilan». Ecco chi è Al Ardhi, alla guida del fondo dal 2015.

Congratulations to #ACMilan back on top of the italian league. Happy Easter to the club, it’s fans and everyone observing this occasion #SempreMilan — محمد محفوظ العارضي (@MMAlardhi) April 16, 2022

Al Ardhi, ex capo dell’aeronautica militare dell’Oman

Mohammed Mahfoodh Al Ardhi è nato a Sur, in Oman. Dopo un’infanzia difficile vissuta durante la guerra del Dhofar, a 17 anni si è arruolato nell’aeronautica. Diventato pilota di caccia della Royal Air Force dell’Oman dopo l’addestramento al Royal Air Force College di Cranwell, in Inghilterra, è stato successivamente nominato capo dell’aeronautica militare del Paese, il più giovane della storia del Sultanato. Al Ardhi ha guidato il Comitato militare congiunto Oman-USA e il Comitato militare congiunto Oman-Iran, rimanendo in questa posizione per dieci anni. Nel 2000 è stato insignito con l’Ordine dell’Oman, la più alta onorificenza del Paese natio.

Al Ardhi, la carriera nella finanza

In seguito alla carriera militare, ha conseguito un Master in Pubblica Amministrazione alla John F. Kennedy School of Government di Harvard. Poi è tornato in Oman, entrando nel 2008 in Investcorp, come membro del Consiglio di amministrazione. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi importanti: è stato presidente della National Bank of Oman, di Sundus Investment Projects Company, attiva nel settore alberghiero, di Rimal Investment Projects, nonché dell’azienda di famiglia Al Ardhi Energy Services, che offre servizi di supporto all’industria petrolifera e del gas nella regione del Golfo Persico. Presidente esecutivo di Investcorp, attualmente è alla guida della borsa di Muscat e della banca Sohar.

Al Ardhi, la passione per le scalate e la scrittura

Appassionato di attività outdoor, Al Ardhi ha scalato il Kilimangiaro. È anche scrittore. Tre i libri pubblicati: un romanzo con protagonista un giornalista arabo in Nuova Zelanda, una raccolta di aforismi di Maometto, una biografia di dieci importanti figure arabe. Al Ardhi vive in Muscat, con la moglie e i cinque figli.