Chi è Aka 7even, tra i Big al Festival di Sanremo con “Perfetta Così”

Luca Marzano, in arte Aka 7even, è un cantante napoletano nato nel 2000. È noto al pubblico per la sua partecipazione ai talent show X-Factor 2018 e Amici 20. Nel 2022 è tra i Big al Festival di Sanremo, dove si presenta con il brano Perfetta Così, rappresentato dalla Sony Columbia Records. Tuttavia, al momento Aka7even è positivo al Covid, dunque la sua partecipazione alla karmesse potrebbe essere a rischio. Ecco chi è Aka 7even.

Luca Marzano, in arte Aka 7even, è nato a Vico Equense sotto il segno dello scorpione il 23 ottobre del 2000. Attualmente ha dunque 21 anni. Lui è l’ultimo di una famiglia numerosa, cinque figli e i genitori lavorano entrambi: il padre fa il camionista e la mamma la donna delle pulizie. Da piccolo, a soli 5 anni, ha avuto un virus che ha attaccato il cervelletto, causando delle crisi epilettiche che hanno portato Luca a rimanere in coma per una intera settimana. “Ci sono rimasto sette giorni… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti”, ha dichiarato.

La carriera

Aka 7even ha iniziato il proprio percorso musicale al talent show X-Factor. Dopo l’esperienza al programma viene contattato dallo studio di produzione Cosmophonix Production, che rappresenta molti artisti di rilievo. Così il 17 Maggio 2019 Luca Marzano ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Chiaroscuro” e una delle hit inclusa in questo album, “Niente se non te”, ha ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni su youtube.

Il gennaio successivo ha rilasciato un duetto con Sac1 dal titolo “Hotel”, mentre nell’aprile 2020 Luca ha rivisitato la hit internazionale di Cecilia Krull, “My Life Is Going On” sigla della serie spagnola La Casa di Carta. Il 21 agosto 2020 è stata la volta di “Chupa“, in collaborazione con BossFamily, e poi di “Coco”, in duetto con Biondo. Il 14 novembre è entrato ufficialmente nella scuola di Amici 2020 2021.

Aka 7even a Sanremo 2022

Dopo aver vinto il Best Italian Act agli EMA, Aka 7even ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2022 con il brano dal titolo Perfetta Così. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 canta Cambiare (di Alex Baroni) in duetto con Arisa.