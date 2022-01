Chi è Achille Lauro, cantautore e rapper italiano in gara al Festival di Sanremo 2022

Dopo aver presentato i suoi quadri nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2021, Achille Lauro tornerà sul palco dell’Ariston per gareggiare insieme agli altri ventitré cantanti scelti da Amadeus per l’edizione 2022: vediamo chi è prima di ascoltare, durante la prima serata di martedì 1° febbraio, il suo brano Domenica.

Chi è Achille Lauro

Artista anticonformista e fuori dagli schemi, Achille Lauro (pseudonimo di Lauro De Marinis) si è inizialmente addentrato nel mondo del rap underground e in quello del punk rock grazie al fratello. Entrato nel giro musicale del Quarto Blocco, un collettivo underground, nel 2012 ha pubblicato il suo primo mixtape, Barabba Mixtape.

Dopo esserne diventato l’artista di spicco, nel 2013 è entrato nell’etichetta Roccia Music per poi pubblicare l’album Achille Idol immortale, l’EP intitolato Young Crazy EP e il secondo album in studio Dio c’è. Nel 2016 ha lasciato l’etichetta per crearne una sua, la No Face Agency, con cui ha realizzato e prodotto Ragazzi madre.

Si tratta del suo terzo album, consacratore del sodalizio con il produttore Boss Doms insieme a cui Lauro ha anche partecipato all’edizione 2017 di Pechino Express e a quella 2021 di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo.

Chi è Achille Lauro: le apparizioni a Sanremo

Dopo aver pubblicato altri album e collaborato con diversi artisti, nel 2018 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo (arrivando nono) con l’inedito Rolls Royce. Un brano, orchestrato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, in cui vengono citati gli idoli che il cantante insegue, da esponenti noti della musica rock a personaggi della cultura popolare.

È poi tornato all’Ariston nel 2020 per gareggiare con il brano Me ne frego, con cui si è classificato ottavo, e nel 2021 per interpretare cinque quadri musicali in omaggio alla “storia di tutti noi“.

Fuori dalle righe e mai banale, si è presentato su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia in diverse vesti ispirate ai più disparati personaggi, da San Francesco alla Regina Elisabetta fino a David Bowie. Da sempre lontano dal look canonico degli artisti hip hop, dando scalpore per le sue scelte eccentriche in quanto ad abbigliamento, è un artista unico nel suo genere che si accinge alla sua quarta apparizione sanremese.