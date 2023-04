Chernobyl, stasera su Nove un documentario sul disastro nucleare

Mercoledì 26 aprile ricorrerà il 37esimo anniversario dalla tragedia di Chernobyl, che nel 1986 sconvolse l’Europa e il mondo intero. Per l’occasione, stasera 22 aprile alle 21.25, Nove trasmetterà il documentario Fuga dall’inferno, che racconta passo dopo passo quanto avvenne nell’allora Unione Sovietica. Dallo scoppio del reattore 4 fino ai soccorsi e ai lavori degli operai, si cercherà di andare dietro le quinte della tragedia e ricostruirne le responsabilità. Spazio anche per gli eventi più recenti, con il controllo russo nel 2022 durante l’invasione in Ucraina. La visione sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Chernobyl – Fuga dall’inferno, le anticipazioni del docu stasera 22 aprile 2023 su Nove

Il documentario in onda stasera su Nove racconta minuto per minuto gli eventi che portarono al disastro del 26 aprile 1986. Quel giorno, infatti, il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, a 100 chilometri da Kyiv, esplose durante l’esecuzione di un test. Per via di importanti errori del personale e ulteriori difetti di progettazione della struttura, le barre di uranio si surriscaldarono fino alla fusione del nocciolo del reattore. Una nube radioattiva però si diffuse prima fino alla vicina cittadina di Pripyat, poi nel resto della nazione e del continente, raggiungendo Svezia e le coste del Mar Mediterraneo. Centinaia di persone morirono per effetto delle radiazioni non solo nei giorni del disastro, ma soprattutto negli anni e nei decenni seguenti.

Come testimonia il documentario Chernobyl – Fuga dall’inferno, il disastro getta le sue radici già negli Anni ’60, durante la Guerra Fredda. La centrale infatti nacque per alimentare il sogno, presto fallito, di rendere l’URSS la più grande potenza nucleare sul pianeta. Documenti secretati del Kgb sovietico hanno poi rivelato come nel corso della sua storia Chernobyl abbia assistito a diverse perdite di materiali radioattivi. Gli operai che lavorarono alla costruzione, dissero di aver lavorato giorno e notte pur di ultimare la struttura nel minor tempo possibile. Un ex pilota di elicotteri racconterà invece le emozioni che provò quei giorni nel sorvolare il reattore in fiamme. Il dottor Robert Gale invece ricorderà le difficoltà dei medici sovietici nel trovare una cura per chi mostrava i primi sintomi delle radiazioni. Si giungerà fino al 2022 per raccontare gli effetti del temporaneo controllo russo durante l’invasione in Ucraina.