Chernobyl, livelli «anormalmente elevati» di radioattività nella Foresta Rossa

Nella Foresta Rossa, che si trova nella zona di esclusione della centrale nucleare ucraina di Chernobyl, dove i militari russi hanno scavato trincee e cercato di costruire fortificazioni, «sono stati registrati livelli anormalmente elevati di radiazioni». Lo riferisce su Telegram la società statale ucraina per l’energia nucleare Energoatom: il capo Petro Kotin insieme ad altri specialisti, ha visitato una delle aree della foresta.

Chernobyl, «i soldati russi affronteranno malattie di varia entità»

L’indice di radiazione esterna è «10-15 volte superiore al normale», rende noto Energoatom, aggiungendo che uno degli indicatori che forma la radiazione interna ricevuta dagli occupanti dalla superficie del suolo risulta addirittura «160 volte superiore alla norma». Si tratta della contaminazione Beta. Un altro fattore di radiazione interna è l’inquinamento Alfa, che si forma a seguito di frammenti di combustibile nucleare irradiato, muratura di grafite, etc sparsi in questa parte della Foresta Rossa. I frammenti, spiega Energoatom, si trovano ora a una profondità di 40-80 centimetri e gli occupanti hanno scavato più in profondità: quando ingerito, «questo tipo di radiazione è decine e centinaia di volte più potente delle radiazioni gamma e beta», afferma la società. Aggiungendo che tutti i soldati russi che hanno scavato nella Foresta Rossa per quasi 30 giorni «dovranno affrontare malattie da radiazioni di varia gravità».

Il ministro dell’Energia ucraino: «Chi ha scavato le trincee non ha più di un anno di vita»

Energoatom è l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio del Paese, nonché del disarmo dei tre reattori superstiti della centrale di Chernobyl, operazione il cui completamento è previsto per il 2065. Nel territorio circostante la centrale nucleare teatro del disastro del 1986, i soldati russi hanno scavato numerose trincee, commettendo anche azioni poco avvedute, come toccare a mani nude materiale radioattivo, esponendosi a una tale radiazione in pochi secondi da far schizzare il contatore Geiger. Lo ha racconta Valeriy Simyonov, ingegnere capo per la sicurezza della centrale. Per il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko le conseguenze sulla salute dei soldati saranno immediate: «Chi ha scavato quelle trincee non ha più di un anno di vita. Questo è il duro destino e la fine spietata dei militari russi che vengono uccisi dal loro stesso comando», ha scritto su Twitter.