Cher in lutto, è morta la mamma Georgia Holt: aveva 96 anni

È morta la mamma di Cher, Georgia Holt, a 96 anni. L’annuncio è stato diramato dalla stessa cantante che ha voluto lanciare un doloroso tweet per informare i fan e il mondo, scrivendo: «Mamma se ne è andata».

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

La morte della madre di Cher

La mamma di Cher, Georgia Holt, era ormai in uno stato precario di salute. Infatti, a settembre si era ammalata di polmonite e rispondendo a un fan, la cantante aveva affermato che aveva «momenti di alti e bassi». Per questa ragione, Cher aveva prestato la massima attenzione in questi tre mesi a non contrarre il Covid, patologia che avrebbe potuto danneggiare ulteriormente la condizione del genitore.

Quando la madre era stata ricoverata in ospedale, Cher era sparita dai riflettori e la sua presenza era minima anche sui social. Ecco perché aveva poi successivamente chiesto scusa ai fan per non aver dedicato loro il tempo necessario. Dopo il ricovero, le condizioni di Georgia Holt sembravano migliorate. Tuttavia, è stata un miglioramento effimero visto che ora la Holt è venuta a mancare.

Chi era Georgia Holt

Georgia Holt, la madre di Cher, era nota per alcuni suoi programmi televisivi. La donna era stata protagonista in serial come «The Adventures of Ozzie and Harriet», «I Love Lucy» e «Jane Wyman Presents the Fireside Theater». In quest’ultimo programma, aveva recitato a fianco della prima moglie di Ronald Reagan. La donna aveva partecipato anche a film come «A Life of Her Own», «Watch the Birdie», «Grounds for Marriage» e «Father’s Little Dividend». Negli anni ’80 aveva registrato un album chiamato «Honky Tonk Woman».

Recentemente, era stata protagonista in un documentario dal nome «Dear Mom, Love Cher» uscito nel 2014. Aveva anche partecipato come giudice al talent Drag Race di RuPaul. La madre di Cher si era sposata ma aveva divorziato sei volte, trovando la stabilità sentimentale nel 1976 con il partner Craig Spencer.