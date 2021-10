Nulla di Bono per Cher

È battaglia legale fra Cher e gli eredi del suo ex marito e partner musicale Sonny Bono. Come riporta Ap News, la star americana ha citato in giudizio la vedova del suo ex compagno, con cui è stata sposata dal 1969 al 1975, per i diritti delle loro canzoni. Fra queste ci sarebbero i grandi successi I Got You Babe e The Beat Goes On.

Cher chiede un milione di dollari per i danni

La cantante sostiene infatti che l’ex deputata Mary Bono e altri eredi di Sonny abbiano tentato nel 2016 di rescindere le disposizioni contrattuali degli accordi raggiunti dalla stessa Cher con l’ex marito al momento del divorzio. Nel 1975 i due infatti decisero di ripartirsi equamente le royalty della composizione e della registrazione di tutti i loro brani. L’accusa pertanto chiede un risarcimento di un milione di dollari. Intanto la difesa fa muro, sostenendo che miss Bono e famiglia hanno agito nel pieno rispetto della legge e dei loro diritti. «Il Copyright Act consente alla vedova e ai figli di Sonny di reclamare i diritti d’autore agli editori», ha dichiarato in una nota l’avvocato difensore Daniel Schacht. «Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, ma confidiamo che il tribunale affermi la giusta posizione».

Sonny & Cher, successi e riconoscimenti

Cher, oggi 75enne, ha vinto in carriera un Grammy Awards nel 2000 per la sua hit Believe, mentre in coppia con Sonny Bono aveva ricevuto una nomination come “Miglior nuovo artista” nel 1966. Da attrice inoltre vinto due Golden Globes, uno come “Attrice non protagonista” in Silkwood e uno come ruolo principale per Stregata dalla luna. Con quest’ultima performance le ha vinto anche un premio Oscar e un David di Donatello come “Miglior attrice straniera”.

Sonny Bono, oltre che noto cantante, è stato anche sindaco di Palm Springs dal 1988 al 1992 e membro del Congresso della California dal 1995 al 1998, anno della sua morte. Insieme, le due star hanno formato il duo Sonny & Cher attivo dal 1964 al 1977. Oltre ai due successi già citati, si ricordano anche Little Man, Baby Don’t Go e But You’re Mine.